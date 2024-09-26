Video Yaşam Telefon kablosuyla boğmuşlar: Yasak aşk cinayetinde kadın ve arkadaşı adliyede | Video
Telefon kablosuyla boğmuşlar: Yasak aşk cinayetinde kadın ve arkadaşı adliyede | Video

Telefon kablosuyla boğmuşlar: Yasak aşk cinayetinde kadın ve arkadaşı adliyede | Video

26.09.2024 | 13:21

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde ilk başta kalp krizi olarak bildirilen ölüm, polis incelemesi sonrası cinayet olduğu belirlendi. Bir kadının yasak aşk yaşadığı kişiyle birlikte, eşi Şerafettin Sezer'i telefon kablosuyla boğarak öldürdüğü iddia edilirken ikili adliyeye sevk edildi.

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Kapaklı ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde önceki gün yaşanan ve ilk başta şüpheli bir ölüm olarak görülen olayın ardında, yasak aşk iddiasıyla işlenen korkunç bir cinayet çıktı. Z.S. (38), eşi Şerafettin Sezer'in (48) kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini iddia ederken, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonucu bu ölümün ardında bambaşka bir iddia ortaya çıktı.

İddiaya göre, öğle saatlerinde işten eve yorgun dönen Şerafettin Sezer'in uykuya dalmasının ardından, eşi Z.S, yasak aşk yaşadığı iddia edilen U.G. ile birlikte hazırladığı kanlı planı devreye soktu. Hain planda Sezer, telefon kablosu ile boğazı sıkılarak öldürüldü. Daha sonra U.G. ile birlikte eşinin cansız bedeni başında saatlerce plan yapan Zeynep Sezer, gece saat 23.00 sıralarında eşinin kalp krizi geçirdiğini ileri sürerek hastaneye başvurdu. Ancak polis ekiplerinin titizlikle yaptığı incelemeler sonucu Şerafettin Sezer'in boğularak öldüğü ortaya çıktı.

POLİS HIZLA HAREKETE GEÇTİ, GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
Şerafettin Sezer'in ölüm sebebinin kalp krizi olmadığını, cinayete kurban gittiğini belirleyen Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumu Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne bildirdi. Özel ekip tarafından sabaha kadar süren sorgulamalarda Z.S. ve U.G.'nin cinayetin detaylarını itiraf ettikleri öğrenildi. Yapılan incelemede Z.S.'nin cinayetin ardından sosyal medya hesabını kapattığı da ortaya çıktı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çiftin telefon trafiğini de inceleyerek yasak aşk cinayetinin perde arkasını çözdü. Gözaltına alınan Z.S. ve U.G.'nin sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

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