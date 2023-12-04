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Haberler Yaşam Kandilli’den deprem açıklaması! Bursa’daki deprem büyük İstanbul depremini tetikler mi?
Giriş Tarihi: 04.12.2023 15:57 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023 15:57

Kandilli’den deprem açıklaması! Bursa’daki deprem büyük İstanbul depremini tetikler mi?

Marmara'da 5.1 ve 4.5 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi. Bu depremler, "Bursa'daki deprem İstanbul depremini tetikler mi?" sorusunu da beraberinde getirdi. Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, "Bu bölge aktif bir yer. Depremin artçıları sürebilir" dedi. Prof. Dr. Doğan Kalafat ise depremin meydana geldiği fay hattına dikkat çekti. Kalafat, "Artçı depremlerin seyri endişeye yer olmadığını gösteriyor" diye konuştu...

Kandilli’den deprem açıklaması! Bursa’daki deprem büyük İstanbul depremini tetikler mi?

Kandilli Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, deprem sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Marmara'daki 5,1 ve 4,5'lik iki depremi canlı yayında değerlendiren Özener şöyle konuştu:

Kandilli’den deprem açıklaması! Bursa’daki deprem büyük İstanbul depremini tetikler mi?

"Kuzey Anadolu fayı Marmara Bölgesi'nde Akyazı'da iki kola ayrılıyor. Kuzeyden gelen kuzey kol, diğeri de güneyden gelen güney kol.

Marmara'daki deprem başka depremlere yol açar mı? Kandilli'den ilk açıklama | Video

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Kandilli’den deprem açıklaması! Bursa’daki deprem büyük İstanbul depremini tetikler mi?

Güney kol İzmit Körfezi'nden geçerek Marmara Denizi ile birleşiyor. Bu bölge aktif bir yer. Bu bölgede bundan önce meydana gelen depremler var.

Kandilli’den deprem açıklaması! Bursa’daki deprem büyük İstanbul depremini tetikler mi?

Marmara'da büyük bir deprem bekliyoruz. Ama her depremi büyük depremin öncesi olarak algılamamak gerek.

Kandilli’den deprem açıklaması! Bursa’daki deprem büyük İstanbul depremini tetikler mi?

2020 yılından bu yana Marmara Bölgesi'nde 3 bin tane irili ufaklı deprem oldu. Depremin artçıları sürebilir..."

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