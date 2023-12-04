Marmara'daki deprem başka depremlere yol açar mı? Kandilli'den ilk açıklama | Video
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener ve Deprem Uzmanı Doç. Dr. Doğan Kalafat, Marmara'da yaşanan 5,1'lik depreme ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.
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