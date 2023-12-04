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Kandilli’den son dakika deprem açıklaması! Bursa’daki deprem İstanbul depremini tetikler mi?
Giriş Tarihi: 04.12.2023 13:47
Güncelleme Tarihi: 04.12.2023
13:56
Marmara'da 5.1 ve 4.5 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi. Bu depremler, "Bursa'daki deprem İstanbul depremini tetikler mi?" sorusunu da beraberinde getirdi. Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, "Bu bölge aktif bir yer. Depremin artçıları sürebilir" dedi. Prof. Dr. Doğan Kalafat ise depremin meydana geldiği fay hattına dikkat çekti. Kalafat, "Artçı depremlerin seyri endişeye yer olmadığını gösteriyor" diye konuştu.