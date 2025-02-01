Karaköy’deki ’araç parkı’ kavgası şoke etti: Güpegündüz ateş açtılar

Olay, 21 Ocak Salı günü saat 13.50 sıralarında Beyoğlu Karaköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cdde üzerinde bulunan bir balık dürüm satışı yapan büfenin işletmecisi ve çalışanı ile caddede vale olarak çalışan iki şüpheli arasında sokağa araç park etme nedeniyle kavga çıktı.