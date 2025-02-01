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Karaköy'deki 'araç parkı' kavgası şoke etti: Güpegündüz ateş açtılar
Giriş Tarihi: 01.02.2025 11:30
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025
11:31
Karaköy'deki 'araç parkı' kavgası şoke etti: Güpegündüz ateş açtılar
Karaköy'de bir iş yerinin çalışanlarıyla iki vale arasında araç parkı nedeniyle kavga çıktı. Birbirlerini darbeden şüphelilerden işletmeci olan silahla ateş açtı. Ortalığın karıştığı olay kameralara yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Kavgaya karışan 4 kişinin ise toplamda 54 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.