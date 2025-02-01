Video Yaşam Güpegündüz ateş açtılar! İş yeri çalışanlarıyla valeler arasında silahlı araç parkı kavgası kamerada | Video
Güpegündüz ateş açtılar! İş yeri çalışanlarıyla valeler arasında silahlı araç parkı kavgası kamerada | Video

Güpegündüz ateş açtılar! İş yeri çalışanlarıyla valeler arasında silahlı araç parkı kavgası kamerada | Video

01.02.2025 | 11:33

Karaköy’de bir iş yerinin çalışanlarıyla iki vale arasında araç parkı nedeniyle kavga çıktı. Birbirlerini darbeden şüphelilerden işletmeci olan silahla ateş açtı. Ortalığın karıştığı olay kameralara yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı. Kavgaya karışan 4 kişinin ise toplamda 54 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

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Olay, 21 Ocak Salı günü saat 13.50 sıralarında Beyoğlu Karaköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cdde üzerinde bulunan bir balık dürüm satışı yapan büfenin işletmecisi ve çalışanı ile caddede vale olarak çalışan iki şüpheli arasında sokağa araç park etme nedeniyle kavga çıktı. Kavgada birbirlerini karşılıklı olarak darbeden şüphelilerden biri silah çekti. Şüphenin silahla ateş açması sonucu taraflar dağılırken, olayla darp sonucu hafif şekilde yaralanan kişiler tedavi edilmek üzere ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşananlar ise hem cep telefonu hem de güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, silahla ateş açan restoran işletmecisinin Sıdık Şişe (40), çalışanının Ferdi K. (35), valelerin ise Ramazan N. (44) ile Özgür N. (26) olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda Ferdi K. ve Sıdık Ş. olayda kullandığı ruhsatsız tabancayla birlikte gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan Ferdi K. ve Sıdık Ş. adli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

OLAYA KARIŞANLARIN 54 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Mahkemeye çıkartılan Ferdi K. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, Sıdık Ş. ise "kasten yaralamaö ve " ateşli silahlar kanununa muhalefetö suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan olaya karışan 4 kişinin poliste toplamda 54 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. (DHA)

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