Video Yaşam Yavaşça yaklaştı, çimlerde uzanan şahsın telefonunu böyle çaldı… Güven Timleri, Taksim Metrosu’nda yakaladı | Video
Yavaşça yaklaştı, çimlerde uzanan şahsın telefonunu böyle çaldı… Güven Timleri, Taksim Metrosu’nda yakaladı | Video

Yavaşça yaklaştı, çimlerde uzanan şahsın telefonunu böyle çaldı… Güven Timleri, Taksim Metrosu’nda yakaladı | Video

11 Ekim 2026 14:16

Taksim Gezi Parkı’nda bir ağacın altında uyuyan kişiye sürünerek yanaşan ve cebinden telefonunu çalan yankesici, sivil Güven Timleri tarafından Taksim Metrosu’nda yakalandı.

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İstanbul'un Beyoğlu İlçesi'ndeki Taksim Gezi Parkı'nda çimlik alanda bir ağacın altında uyuyan ve dinlenen kişinin yanına "Dinleniyor" süsüyle uzanan ve sürünerek yanaşan bir yankesici, mağdurun cebinden cep telefonunu çaldı. Yankesicinin "Gözcülük" yapan suç ortağı da olayı izledi. Mağdurun sol cebinden çekerek çaldığı cep telefonunu gömleğine saklayan yankesici ve suç ortağı kaçtı. O anlar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) Merkezi'nin kamera görüntülerine yansıdı.

Dinlenmek için çimlik alana uzanan ve uyandığında cep telefonunun çalındığını fark eden mağdur hemen şikayetçi oldu. İnceleme başlatan İstanbul Emniyeti Güven Timleri Şube Müdürlüğü Polisleri kamera görüntülerini inceledi ve eşkal bilgilerinden yankesicinin ve suç ortağının kimliklerini kısa sürede tespit etti. Yankesici G.G., Güven Timleri Şube Müdürlüğü'nce Taksim Metrosu'nda yakalandı ve "Yankesicilik" suçundan adliyeye sevk edildi. G.G. isimli yankesici tutuklanarak cezaevine gönderildi. G.G.'nin gözcülük yapan suç ortağı aranıyor.

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