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Haberler Yaşam Kaşla göz arasında çifte kapkaç! Taksim'de görenlere yok artık dedirten anlar...
Giriş Tarihi: 09.03.2025 10:28 Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 10:51

Kaşla göz arasında çifte kapkaç! Taksim'de görenlere yok artık dedirten anlar...

İstanbulTaksim bölgesinde 1 hafta içinde 7 kişinin cep telefonu kapkaç yöntemiyle çalındığı olaylarda, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonucu şüpheliler tespit edilip yakalandı. Yapılan incelemelerde, şüphelinin 51 suç kaydı bulunduğu ve daha önce hırsızlık suçundan 8 yıl hapis cezası aldığı belirlendi. Alınan ifadeler ve güvenlik kayıtları neticesinde, şüpheliler "kapkaç" suçundan adliyeye sevk edilip tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA
Kaşla göz arasında çifte kapkaç! Taksim’de görenlere yok artık dedirten anlar...

İlk olay 17 Ocak Cuma günü saat 05.00 sıralarında Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre R.A. ve K.A. caddede telefonla konuşmaya başladı. O sırada bir süre çevrede dolaşan şüpheli harekete geçip iki eliyle çifte kapkaç yaparak uzaklaştı. Mağdurlar şüpheliyi kovaladı ancak yakalayamadı.

Kaşla göz arasında çifte kapkaç! Taksim’de görenlere yok artık dedirten anlar...

İkinci olay da 22 Ocak Çarşamba günü saat 22.30 sıralarında Kocatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Caddede yürüyen Y.A.K., sokak kesişimine geldiği sırada kapkaça uğradı.

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Kaşla göz arasında çifte kapkaç! Taksim’de görenlere yok artık dedirten anlar...

CAMDAN UZANIP ÇALDI

Üçüncü olay ise yine 22 Ocak'ta saat 22.30 sıralarında Şehit Muhtar Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda yürüyen A.G. sokak kesişimine geldiği sırada karşı taraftan gelen şüpheli, cep telefonunu çalarak kaçtı.

Taksim'de saniyeler içinde çifte kapkaç; 7 kişinin telefonunu çalan şüpheli kamerada | Video

Kaşla göz arasında çifte kapkaç! Taksim’de görenlere yok artık dedirten anlar...

Dördüncü olayda, 23 Ocak Perşembe günü saat 03.00 sıralarında Tarlabaşı Bulvarı'nda yaşandı. Arkadaşıyla yürüyen N.R. sokak kesişimine geldiği sırada şüpheli, elinde bulunan çantayı çalarak kaçtı.

Kaşla göz arasında çifte kapkaç! Taksim’de görenlere yok artık dedirten anlar...

İKİ ARKADAŞIN TELEFONUNU AYNI ANDA ÇALDI

Beşinci olayda ise aynı gün saat 04.00 sıralarında şüpheli, otomobile binen iki kadının yanına yaklaştı. Ardından da aracın açık olan camından içeri elini uzatıp cep telefonunu çalıp kaçtı.