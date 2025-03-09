Kaşla göz arasında çifte kapkaç! Taksim’de görenlere yok artık dedirten anlar...

İlk olay 17 Ocak Cuma günü saat 05.00 sıralarında Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre R.A. ve K.A. caddede telefonla konuşmaya başladı. O sırada bir süre çevrede dolaşan şüpheli harekete geçip iki eliyle çifte kapkaç yaparak uzaklaştı. Mağdurlar şüpheliyi kovaladı ancak yakalayamadı.