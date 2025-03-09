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Kaşla göz arasında çifte kapkaç! Taksim'de görenlere yok artık dedirten anlar...
Giriş Tarihi: 09.03.2025 10:28
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025
10:51
Kaşla göz arasında çifte kapkaç! Taksim'de görenlere yok artık dedirten anlar...
İstanbul – Taksim bölgesinde 1 hafta içinde 7 kişinin cep telefonu kapkaç yöntemiyle çalındığı olaylarda, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonucu şüpheliler tespit edilip yakalandı. Yapılan incelemelerde, şüphelinin 51 suç kaydı bulunduğu ve daha önce hırsızlık suçundan 8 yıl hapis cezası aldığı belirlendi. Alınan ifadeler ve güvenlik kayıtları neticesinde, şüpheliler "kapkaç" suçundan adliyeye sevk edilip tutuklanarak cezaevine gönderildi.