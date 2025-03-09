Video Yaşam Taksim’de saniyeler içinde çifte kapkaç; 7 kişinin telefonunu çalan şüpheli kamerada | Video
Taksim’de saniyeler içinde çifte kapkaç; 7 kişinin telefonunu çalan şüpheli kamerada | Video

Taksim’de saniyeler içinde çifte kapkaç; 7 kişinin telefonunu çalan şüpheli kamerada | Video

09.03.2025 | 10:31

Taksim’de bir şüpheli 1 hafta içerisinde 7 kişinin cep telefonunu kapkaç yoluyla çaldı. Sohbet eden iki arkadaşın cep telefonunu aynı anda alarak çifte kapkaç yapan, otomobile binen kadının telefonunu camdan uzanıp çalan ve kapkaç yaptığı kişiyi yere düşüren şüpheli kameralara yansıdı. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı polis ekipleri tarafından yakalanan ve 51 suç kaydı olduğu ortaya çıkan şüpheli tutuklandı.

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İlk olay 17 Ocak Cuma günü saat 05.00 sıralarında Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre R.A. ve K.A. caddede telefonla konuşmaya başladı. O sırada bir süre çevrede dolaşan şüpheli harekete geçip iki eliyle çifte kapkaç yaparak uzaklaştı. Mağdurlar şüpheliyi kovaladı ancak yakalayamadı. İkinci olay da 22 Ocak Çarşamba günü saat 22.30 sıralarında Kocatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Caddede yürüyen Y.A.K., sokak kesişimine geldiği sırada kapkaça uğradı.

CAMDAN UZANIP ÇALDI
Üçüncü olay ise yine 22 Ocak'ta saat 22.30 sıralarında Şehit Muhtar Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda yürüyen A.G. sokak kesişimine geldiği sırada karşı taraftan gelen şüpheli, cep telefonunu çalarak kaçtı. Dördüncü olayda, 23 Ocak Perşembe günü saat 03.00 sıralarında Tarlabaşı Bulvarı'nda yaşandı. Arkadaşıyla yürüyen N.R. sokak kesişimine geldiği sırada şüpheli, elinde bulunan çantayı çalarak kaçtı.

İKİ ARKADAŞIN TELEFONUNU AYNI ANDA ÇALDI
Beşinci olayda ise aynı gün saat 04.00 sıralarında şüpheli, otomobile binen iki kadının yanına yaklaştı. Ardından da aracın açık olan camından içeri elini uzatıp cep telefonunu çalıp kaçtı. Altıncı olay ise aynı gün saat 06.00 sıralarında Tarlabaşı Bulvarı'nda meydana geldi. H.B., arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada şüpheli elindeki telefonu çalıp kaçtı.Tüm kapkaç anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI
Arka arkaya yaşanan olayların ardından çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin olay öncesi ve sonrasında birlikte hareket ettikleri belirlendi. Şüphelilerden birinin A.T. (20) diğerinin ise S.A. (19) olduğu tespit edildi. Devam eden çalışmalarda şüpheliler Bahçelievler'de yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerden A.B.'nin poliste 51 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin ayrıca hırsızlık suçundan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu da tespit edildi. Emniyette ifadeleri alınarak adliyeye sevk edilen şüpheliler 'Kapkaç' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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