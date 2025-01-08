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Kayseri’de otel lobisinde dehşet! Borç-alacak nedeniyle tartıştığı kişiyi öldürüp, intihar etti
Giriş Tarihi: 08.01.2025 09:47
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025
11:08
Kayseri’de otel lobisinde dehşet! Borç-alacak nedeniyle tartıştığı kişiyi öldürüp, intihar etti
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir otelin lobisinde borç- alacak nedeniyle tartıştığı Akif Mahmut Özkaya'yı tabancayla öldüren Mustafa Körükçü, aynı silahı başına dayayıp intihar etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Körükçü ve Özkaya'nın hayatını kaybettiği belirledi. İşte detaylar…