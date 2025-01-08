Kayseri’de otel lobisinde dehşet! Borç-alacak nedeniyle tartıştığı kişiyi öldürüp, intihar etti

BORÇ-ALACAK TARTIŞMASI KANLI BİTTİ

Mustafa Körükçü, Akif Mahmut Özkaya ve 2 arkadaşı bir otelin lobisine geldi. Burada Mustafa Körükçü ile Akif Mahmut Özkaya arasında borç- alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.