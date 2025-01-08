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Haberler Yaşam Kayseri’de otel lobisinde dehşet! Borç-alacak nedeniyle tartıştığı kişiyi öldürüp, intihar etti
Giriş Tarihi: 08.01.2025 09:47 Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 11:08

Kayseri’de otel lobisinde dehşet! Borç-alacak nedeniyle tartıştığı kişiyi öldürüp, intihar etti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir otelin lobisinde borç- alacak nedeniyle tartıştığı Akif Mahmut Özkaya'yı tabancayla öldüren Mustafa Körükçü, aynı silahı başına dayayıp intihar etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Körükçü ve Özkaya'nın hayatını kaybettiği belirledi. İşte detaylar…

DHA
Kayseri’de otel lobisinde dehşet! Borç-alacak nedeniyle tartıştığı kişiyi öldürüp, intihar etti

Kayseri'deki olay, saat 22.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesindeki bir otelin lobisinde meydana geldi.

Kayseri’de otel lobisinde dehşet! Borç-alacak nedeniyle tartıştığı kişiyi öldürüp, intihar etti

BORÇ-ALACAK TARTIŞMASI KANLI BİTTİ

Mustafa Körükçü, Akif Mahmut Özkaya ve 2 arkadaşı bir otelin lobisine geldi. Burada Mustafa Körükçü ile Akif Mahmut Özkaya arasında borç- alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

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Kayseri’de otel lobisinde dehşet! Borç-alacak nedeniyle tartıştığı kişiyi öldürüp, intihar etti

Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kayseri’de otel lobisinde dehşet! Borç-alacak nedeniyle tartıştığı kişiyi öldürüp, intihar etti

ÖNCE ÖLDÜRDÜ SONRA İNTİHAR ETTİ

Mustafa Körükçü belinden çıkardığı tabancayla Akif Mahmut Özkaya'yı vurduktan sonra aynı silahla kendi başına ateş etti.

Kayseri’de otel lobisinde dehşet! Borç-alacak nedeniyle tartıştığı kişiyi öldürüp, intihar etti

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Borç-alacak nedeniyle tartıştığı kişiyi tabancayla öldürüp, intihar etti | Video

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