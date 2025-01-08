Video Yaşam Borç-alacak nedeniyle tartıştığı kişiyi tabancayla öldürüp, intihar etti | Video
Borç-alacak nedeniyle tartıştığı kişiyi tabancayla öldürüp, intihar etti | Video

Borç-alacak nedeniyle tartıştığı kişiyi tabancayla öldürüp, intihar etti | Video

08.01.2025 | 10:29

Kayseri'de Mustafa Körükçü, otel lobisinde borç- alacak nedeniyle tartıştığı Akif Mahmut Özkaya'yı tabancayla öldürüp, aynı silahı başına dayayıp ateşleyerek intihar etti.

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Olay, saat 22.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesindeki bir otelin lobisinde meydana geldi. Mustafa Körükçü, Akif Mahmut Özkaya ve 2 arkadaşı bir otelin lobisine geldi. Burada Mustafa Körükçü ile Akif Mahmut Özkaya arasında borç- alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Mustafa Körükçü belinden çıkardığı tabancayla Akif Mahmut Özkaya'yı vurduktan sonra aynı silahla kendi başına ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Körükçü ve Özkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Körükçü ve Özkaya'nın cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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