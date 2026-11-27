Son 10 yılda bu değerlerde bir değişim oldu mu bilmiyorum ama şu çok açık: Görünen o ki, son yolsuzluk rezaletleriyle sol, sahip çıktığı ve adalet parantezine alınan "yolsuzluk" hassasiyetini de kaybetmiş durumda.

Kılıçdaroğlu geri dönerek "küçük" ama "kök" CHP'siyle bu hassasiyeti kaybetmeme mücadele veriyor. Elinde ahlaki üstünlük gibi bir güç var. Ama işi hiç kolay değil.

Baksanıza bu zeminde bile parti içinde bir değil birden fazla siyasi aktör genel başkanlık derdinde. Oğuz Kaan Salıcı bunu ilk açık edenlerden. Parti küçülmüş ama o koltuğa göz koyanlar bir hayli fazla. Muharrem İnce, Ali Öztunç, Engin Altay, Hurşit Güneş, Müslüm Sarı, belki bilmediğim başkaları da var. Tabii Gürsel Tekin'i de saymamak olmaz. İlginç olan hiçbirinin bir hikâyesi ve topluma umut veren siyasi bir çıkışı yok. İnsan döner ABD siyasetini sarsan Abdul El Sayed'in hikâyesine bakıp bir ders çıkarır. Yaşlı diye itibarsızlaştırılan Kılıçdaroğlu, değişim ve dönüşüm hikâyesiyle adı geçen aktörlerin hepsine fark atıyor.

Doğrusu şu da beklenmiyor değil; sözü olan, siyaset üreten yeni nesil siyasetçilere her partinin ihtiyacı var.