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Kemal Kılıçdaroğlu adı geçen aktörlerin hepsine fark atıyor! Yeni CHP’nin ‘eski’ aktörleri
Giriş Tarihi: 27.11.2026 06:39
Güncelleme Tarihi: 27.11.2026 06:41
Kemal Kılıçdaroğlu adı geçen aktörlerin hepsine fark atıyor! Yeni CHP’nin ‘eski’ aktörleri
Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, CHP'de yaşanan son gelişmelere ve partinin mevcut durumuna ilişkin çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Mahmut Övür, "Şaibeli kurultayla gönderilen Kemal Kılıçdaroğlu arınma iddiasıyla geri döndü. Bu dönüş sadece bir koltuğa dönüş değildi ve heybesinde sadece arınma da yoktu. Kılıçdaroğlu, 13 yılık genel başkanlık döneminde yapılan siyasi hatalarından çıkardığı önemli derslerle geri dönmüştü." dedi. Övür, parti içindeki genel başkanlık yarışına da değinerek, "Yaşlı diye itibarsızlaştırılan Kılıçdaroğlu, değişim ve dönüşüm hikâyesiyle adı geçen aktörlerin hepsine fark atıyor." ifadelerini kullandı.