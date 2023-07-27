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Haberler Yaşam Kemer'deki orman yangını üçüncü gününde: Alevler kısa bir vadi içerisine sıkıştırıldı
Giriş Tarihi: 27.07.2023 10:18 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023 10:28

Kemer'deki orman yangını üçüncü gününde: Alevler kısa bir vadi içerisine sıkıştırıldı

Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Günün ilk ışıklarıyla havalanan helikopter ve uçaklar yangına müdahale ediyor. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki yaptığı son dakika açıklamasında; alevlerin kısa bir vadi içerisinde sıkıştırıldığını ve müdahalenin devam ettiğini açıkladı. Tiryaki, yerleşim yerlerini tehdit eden bir durumum olmadığını da sözlerine ekledi.

Kemer’deki orman yangını üçüncü gününde: Alevler kısa bir vadi içerisine sıkıştırıldı

Göynük Değirmendere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 24 Temmuz Pazartesi akşam saatlerinde başlayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kemer’deki orman yangını üçüncü gününde: Alevler kısa bir vadi içerisine sıkıştırıldı

Karadan ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgedeki yangına gece saatlerinde gece görüşlü helikopterlerin desteğiyle karadan müdahale edildi.

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Kemer’deki orman yangını üçüncü gününde: Alevler kısa bir vadi içerisine sıkıştırıldı

Gece boyu süren mücadelenin ardından günün ilk ışıklarıyla havalanan çok sayıda helikopter ve uçak da çalışmalara katıldı.

Kemer’deki orman yangını üçüncü gününde: Alevler kısa bir vadi içerisine sıkıştırıldı

Bölgede görev yapan helikopterler, denizden aldıkları suyu yanan alanlara taşıyarak söndürme çalışmalarına destek veriyor. Karadan da çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye araçları ve orman işçileriyle alevlere müdahale ediliyor.

Kemer’deki orman yangını üçüncü gününde: Alevler kısa bir vadi içerisine sıkıştırıldı

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, alevlerin kısa bir vadi içerisinde sıkıştırıldığını açıkladı.

Tiryaki'nin açıklamaları şöyle;

Alevler kısa bir vadi arasında sıkıştırıldı. Yangın küçük bir alanda sürüyor. Yerleşim yerlerini tehdit etmiyor. Önümüzdeki saatlerde kontrol altına alınacağını öngörüyoruz Çoğu yangınlar insan kaynaklı çıkmaktadır. Tüm vatandaşlarımızı hassas olmaya davet ediyorum

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