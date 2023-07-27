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Kemer'deki orman yangını üçüncü gününde: Alevler kısa bir vadi içerisine sıkıştırıldı
Giriş Tarihi: 27.07.2023 10:18
Güncelleme Tarihi: 27.07.2023
10:28
Kemer'deki orman yangını üçüncü gününde: Alevler kısa bir vadi içerisine sıkıştırıldı
Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Günün ilk ışıklarıyla havalanan helikopter ve uçaklar yangına müdahale ediyor. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki yaptığı son dakika açıklamasında; alevlerin kısa bir vadi içerisinde sıkıştırıldığını ve müdahalenin devam ettiğini açıkladı. Tiryaki, yerleşim yerlerini tehdit eden bir durumum olmadığını da sözlerine ekledi.