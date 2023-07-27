Kemer’deki yangın 3. gününde! Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki'den önemli açıklamalar | Video

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki Kemer’de devam eden yangınla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Veysel Tiryaki, “Yangın gücük bir alanda sürüyor. Alevler o bölgede bir vadi arasında çevrelendi. Yangın yerleşim yerlerini tehdit etmiyor. Yangınların çoğu ihmalden kaynaklı.” dedi..