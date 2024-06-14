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Kıyma makinesi Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosunda: Canlı yayında ufalama deneyi istedi!
Giriş Tarihi: 14.06.2024 09:53
Güncelleme Tarihi: 14.06.2024
09:53
Kıyma makinesi Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosunda: Canlı yayında ufalama deneyi istedi!
Türkiye Müge Anlı ile Tatlı Sert'teki vahşete kilitlendi. İçinde adam çekildiği söylenen kıyma makinesi stüdyoya getirildi. Kıyma makinesi cinayeti iddiası ile ilgili taraflar canlı yayında bir kez daha yüz yüze geldi. Babaanne ise canlı yayında ufalama deneyi istedi...