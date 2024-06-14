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Haberler Yaşam Kıyma makinesi Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosunda: Canlı yayında ufalama deneyi istedi!
Giriş Tarihi: 14.06.2024 09:53 Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 09:53

Kıyma makinesi Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosunda: Canlı yayında ufalama deneyi istedi!

Türkiye Müge Anlı ile Tatlı Sert'teki vahşete kilitlendi. İçinde adam çekildiği söylenen kıyma makinesi stüdyoya getirildi. Kıyma makinesi cinayeti iddiası ile ilgili taraflar canlı yayında bir kez daha yüz yüze geldi. Babaanne ise canlı yayında ufalama deneyi istedi...

Kıyma makinesi Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosunda: Canlı yayında ufalama deneyi istedi!

Türkiye Müge Anlı'daki olayı konuşuyor… Mehmet Taşpınar, 13 yıldır birlikte yaşadığı Güllü Çolak'ın 2 çocuğuyla beraber evden kaçtığı iddiasıyla programa katılmıştı.

Kıyma makinesi Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosunda: Canlı yayında ufalama deneyi istedi!

"ÖLDÜRÜP KIYMA MAKİNESİNDE ÇEKTİ"
Güllü Çolak'ın yeğeni Ahmet ise canlı yayında bomba bir iddia ortaya atmıştı. Güllü, kardeşi ve babaannesinin bir adamı öldürüp kıyma makinesinde çektiklerini anlatmıştı.

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Kıyma makinesi Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosunda: Canlı yayında ufalama deneyi istedi!

CİNAYET MAKİNESİ STÜDYODA: UFALAMA DENEYİ İSTEDİ
Bahsi geçen kıyma makinesi ise bugünkü canlı yayında stüdyoya getirildi. Güllü'nün annesi Cennet, canlı yayında makineye kaşık atıp ufalama deneyi yapmalarını istedi.

Adam çekildiği söylenen kıyma makinesi Müge Anlı stüdyosunda | Video

Kıyma makinesi Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosunda: Canlı yayında ufalama deneyi istedi!

MEHMET: GÖRMEDİM...
Müge Anlı ise Mehmet'e, "Sen bu makineyi gördün mü?" sorusunu yöneltti. İddiaların odağındaki isim olan Mehmet ise "Görmedim" yanıtı verdi.

Kıyma makinesi Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosunda: Canlı yayında ufalama deneyi istedi!

Anlı, daha sonra Güllü'nün annesine, "Cennet Hanım bu makine kimin? Cevabınızı verin" diye sordu.

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