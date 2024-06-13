Adam çekildiği söylenen kıyma makinesi Müge Anlı stüdyosunda | Video
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme gelen 'kıyma makinesi' cinayetinde yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. ATV ekranlarında yayınlanan programın yeni bölümünde Mehmet Taşpınar'ın eski komşusu Hatice Ekizli açıklamalarda bulundu. Mehmet Taşpınar'ın 5 bin TL'sini ve iki koçunu aldığını belirten Ekizli, "2018 yılında eşimin beni aldattığını öğrendim Mehmet'e anlattım, onu dövdürmek için bir şeyler yapıp yapamayacağımızı sordum. Mehmet ise bana 'Ne adamlar var, adamı kıyma makinesine koyup biber salçası gibi çekiyorlar' dedi." ifadelerini kullandı.
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