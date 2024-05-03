Haberler
Yaşam
Kızılcık Şerbeti 62. Bölüm FRAGMANI İZLE! Show TV ile Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 03.05.2024 23:18
Güncelleme Tarihi: 03.05.2024
23:18
Kızılcık Şerbeti yayınlanan 61. bölümünün ardından, yeni bölüm fragmanı ile gündemde! Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ın yer aldığı yapımın son bölümünde izleyiciyi derinden etkileyen sahnelere yer verilirken, bir yandan da yeni bölüm fragman heyecanı yaşandı. Peki, Kızılcık Şerbeti 62. Bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak? İşte, yeni bölüm fragman detayları!