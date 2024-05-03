Kızılcık Şerbeti 61. Bölüm izle! Show TV dizi izle ekranı ile Kızılcık Şerbeti son bölüm yayında

KIZILCIK ŞERBETİ 61. BÖLÜM ÖZETİ

Kızılcık Şerbeti'nin 61. Bölümünde; Alev'in sinirlenip Ömer'e, Abdullah'la yaşadığı gizli hayatı itiraf etmesi, Abdullah ve Ömer ilişkisine farklı bir boyut getirecektir.

Kocasındaki değişikliği fark edip huzursuz olan Pembe, Alev'in peşine Zülkar'ı takar. Ama Alev bu takibi anlayıp Pembe'ye küçük de olsa bir ders verecektir. Fatih bu konuya dahil olacak ve annesiyle gerilecektir.

Sönmez'in çöpçatanlık girişimini engellemek isteyen Doğa'yı büyük bir sürpriz beklemektedir.