Klozete sıkıp 30 dakika bekletin: Tuvalet temizliğinde ezber bozan yöntem

Tuvalet temizliği, ev işleri arasında genellikle en sona bırakılan, uğraştırıcı ve yorucu görevlerin başında gelir. Özellikle sert suyun neden olduğu kireçlenmeler ve inatçı kirler biriktiğinde, market raflarındaki çeşit çeşit tuvalet temizleyicisine başvurmak kaçınılmaz olur.