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Haberler Yaşam Korhan Berzeg böyle defnedildi: Ailesinden dikkat çeken talep…  
Giriş Tarihi: 27.05.2024 15:11 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 15:11

Korhan Berzeg böyle defnedildi: Ailesinden dikkat çeken talep…

Dünyaca ünlü ekonomist Korhan Berzeg, 17 Haziran'da özel eğitimli köpeği Tina ile yürüyüşe çıktı. Balıkesir Gönen'deki yazlık evinden ayrılan Berzeg'ten bir daha haber alınamadı. Tam 312 gün sonra evine yakın bir mesafede, kredi kartları ile kemik parçalarına rastlandı. Yapılan incelemelerde kemikler, Berzeg'e ait çıktı. Berzeg'e kayboluşundan 345 gün sonra düzenlenen törende, defin işlemi ekonomistin ailesinin talebi üzerine farklı şekilde yapıldı.

GÖKHAN DAĞLI
Korhan Berzeg böyle defnedildi: Ailesinden dikkat çeken talep…

ABD'de Dünya Bankası'nda bir dönem 'Asya Direktörü' olarak çalıştıktan sora emekli olup İstanbul Büyükada'daki evinde yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, 2023 Mayıs'ta, İngiliz eşi Angela Berzeg ile birlikte her yıl olduğu gibi memleketi olan Balıkesir'in Gönen ilçesi kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evine tatile geldi. 17 Haziran'da, özel eğitimli 'Doberman' cinsi köpeği 'Tina' ile yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg, dönmedi.

Korhan Berzeg böyle defnedildi: Ailesinden dikkat çeken talep…

312 GÜN SONRA KEMİKLERİ BULUNDU

Berzeg'e ulaşamayan eşi Angela Berzeg jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Toplam 325 kilometrelik alanda havadan ve karadan yapılan aramalardan sonuç alınamadı. Ekonomist Korhan Berzeg'e dair 312 gün sonra yeni bir gelişme yaşandı. Gelgeç Mahallesi Muhtarı Ahmet Gülay, 23 Nisan'da yazlık evin olduğu Armutlu Mahallesi'nin 3,5 kilometre uzağındaki dere kenarında Berzeg'e ait kimlik ve kredi kartı ile kıyafet ve insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları buldu. Gülay'ın, mahalleye gelen su hattında yaşanan sorun nedeniyle dere kenarına gittiği öğrenildi.

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Korhan Berzeg böyle defnedildi: Ailesinden dikkat çeken talep…

KREDİ VE BANKA KARTI, KAĞIT PARA, KIYAFET…

Olay yeri incelemesinde, paça kısımları parçalanmış pantolonun cebinde yine parçalanmış kahverengi cüzdan ve içinde Korhan Berzeg adına düzenlenmiş 3 farklı bankaya ait kredi kartı, 1 banka kartı, parçalanmış halde İstanbul ücretsiz taşıma kartı, İstanbul Mavi kart, yine Berzeg adına düzenlenmiş sürücü belgesi ve kimlik kartı ile 1'i parçalanmış kağıt paraların yanı sıra 1 araç anahtarı ile muhtelif anahtarlar bulundu. Jandarma tarafından el koyulan kıyafet, malzemeler ve kemikler incelenmek üzere toplandı.

Korhan Berzeg böyle defnedildi: Ailesinden dikkat çeken talep…

BERZEG İÇİN SELA VERİLDİ

Toplanan kemik parçaları da incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildi. Bu süreçte kızı Nisa Berzeg'ten kan örneği alındı. Araştırmada, kemik parçaları ile kızından alınan kan örneğinin DNA'sının eşleştiği açıklandı. Kaybolduktan 316 gün sonra Korhan Berzeg'in öldüğü kesinleşti. Devam eden arama çalışmalarında, Korhan Berzeg'e ait olduğu belirlenen kafatası ile bazı kemikler bulundu. Toplam 12 parçadan oluşan tüm kemik parçalarının Berzeg'e ait olduğu ortaya çıktı.

Korhan Berzeg böyle defnedildi: Ailesinden dikkat çeken talep…

İstanbul Adli Tıp Kurumunda, Berzeg'in kemik parçalarında yapılan incelemede, üzerinde doku ve kan olmadığı için ölüm nedeni belirlenemedi. Korhan Berzeg'in geçen hafta jandarma tarafından İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alındıktan sonra Gönen Jandarma Komutanlığı'na getirilen kemikleri, bu sabah ailesi, cenaze aracıyla gelip aldı. Tabuta koyulan kemikler, Armutlu Mahallesi'ndeki camiye getirilirken, Berzeg için sela verildi, öğlen namazı sonrası namaz kılındı. Cenazeye Angela Berzeg, kızları Nisa ve Sibel Berzeg'in yanı sıra Gönen Kaymakamı Arslan Yurt, Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, Balıkesir Emniyet Müdürü Yardımcısı İlyas Eryılmaz, İl Jandarma Komutanı Yardımcısı Albay Ali Bahadır Aslan, Gönen Jandarma Komutanı Yüzbaşı Selçuk Civan, Gönen Emniyet Müdürü Aydın Zeybek ve İlçe Müftüsü Ahmet Duran katıldı.

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