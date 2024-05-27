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Korhan Berzeg böyle defnedildi: Ailesinden dikkat çeken talep…
Giriş Tarihi: 27.05.2024 15:11
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024
15:11
Korhan Berzeg böyle defnedildi: Ailesinden dikkat çeken talep…
Dünyaca ünlü ekonomist Korhan Berzeg, 17 Haziran'da özel eğitimli köpeği Tina ile yürüyüşe çıktı. Balıkesir Gönen'deki yazlık evinden ayrılan Berzeg'ten bir daha haber alınamadı. Tam 312 gün sonra evine yakın bir mesafede, kredi kartları ile kemik parçalarına rastlandı. Yapılan incelemelerde kemikler, Berzeg'e ait çıktı. Berzeg'e kayboluşundan 345 gün sonra düzenlenen törende, defin işlemi ekonomistin ailesinin talebi üzerine farklı şekilde yapıldı.