Kureyş Suresi Okunuşu, Liilafi Kureyş Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı ve Meali

Kureyş Suresi Kur'an-ı Kerim'deki 106. sure olarak gönderilmiştir. Son derece önemli bir suredir ve Mekke döneminde nazil olmuştur. Kur'an'daki en kısa surelerden biridir. 4 ayetten oluşur ve okunması da son derece kolaydır. Surenin ilk ayetinde Kureyş Kabilesi imana davet edilmiştir. Bu nedenle de bu ismi almıştır. Bu sureyi okumanın birçok önemli fazileti vardır.