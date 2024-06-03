Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Kureyş Suresi Okunuşu, Liilafi Kureyş Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı ve Meali
Giriş Tarihi: 03.06.2024 14:41 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 14:41

Kureyş Suresi Okunuşu, Liilafi Kureyş Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı ve Meali

Kureyş Suresi okunuşu ve anlamı kadar tefsiri ile incelenmesi gereken önemli surelerden biridir. Sure, adını Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) mensubu olduğu Kureyş kabilesinden almıştır. Surede, bu kabileye sunulan lütuflardan ötürü yüce Allah'a minnettar olunması ve kulluk edilmesi gerektiği bildirilir. Bu nedenle Liilafi Kureyş Suresi Arapça yazılışı, Türkçe anlamı ve meali bakımından ele alındığında mana bütünlüğü daha iyi kavranacaktır.

Kureyş Suresi Okunuşu, Liilafi Kureyş Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı ve Meali

Kureyş Suresi okunuşu, surenin mana bütünlüğü bakımından ele alındığında kişinin inancını kuvvetlendirmektedir. Allah'a şükretmek, minnettar olmak ve O'na kulluk etmek için başlı başına bir vesile olan Liilafi Kureyş Suresi Arapça yazılışı ile okunup Türkçe anlamı ve meali ile incelendiğinde faziletleri beraberinde getirir.

Kureyş Suresi Okunuşu, Liilafi Kureyş Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı ve Meali

Kureyş Suresi Arapça Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Li'î lâfi Kurayş'in

2- Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf

3- Felya'büdû rabbe hâzelbeyt

4- Ellezî et'amehüm min cû'in ve âmenehüm min havf

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kureyş Suresi Okunuşu, Liilafi Kureyş Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı ve Meali

Kureyş Suresi Kur'an-ı Kerim'deki 106. sure olarak gönderilmiştir. Son derece önemli bir suredir ve Mekke döneminde nazil olmuştur. Kur'an'daki en kısa surelerden biridir. 4 ayetten oluşur ve okunması da son derece kolaydır. Surenin ilk ayetinde Kureyş Kabilesi imana davet edilmiştir. Bu nedenle de bu ismi almıştır. Bu sureyi okumanın birçok önemli fazileti vardır.

Kureyş Suresi Okunuşu, Liilafi Kureyş Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı ve Meali

Kureyş Suresi Türkçe Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- Kureyş'e imkan sağlandığı için,

2- Kışın ve yazın yolculuk etme imkanı sağlandığı için,

3- Hiç olmazsa onun için bu Beyt'in (Kabe'nin) Rabbine kulluk etsinler!

4- Ki kendilerini açlıktan doyurdu ve onları korkudan emin kıldı.

Kureyş Suresi Okunuşu, Liilafi Kureyş Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı ve Meali

Arapça olarak okunan surelerde yazılan her mesajı daha iyi kavrayabilmek adına kişiler bu sureleri Türkçe olarak da okumalıdır. Kureyş Suresi Türkçe anlamı ile okunduğunda verilen mesajı daha net bir şekilde öğrenmek ve kavramak mümkün olabilir.

SON DAKİKA