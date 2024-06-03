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Kureyş Suresi Okunuşu, Liilafi Kureyş Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı ve Meali
Giriş Tarihi: 03.06.2024 14:41
Güncelleme Tarihi: 03.06.2024
14:41
Kureyş Suresi okunuşu ve anlamı kadar tefsiri ile incelenmesi gereken önemli surelerden biridir. Sure, adını Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) mensubu olduğu Kureyş kabilesinden almıştır. Surede, bu kabileye sunulan lütuflardan ötürü yüce Allah'a minnettar olunması ve kulluk edilmesi gerektiği bildirilir. Bu nedenle Liilafi Kureyş Suresi Arapça yazılışı, Türkçe anlamı ve meali bakımından ele alındığında mana bütünlüğü daha iyi kavranacaktır.