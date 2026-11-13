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Kutup girdabı mı galip gelecek El Nino Mu? Türkiye'yi tarihin en öngörülemez kışı bekliyor!
Giriş Tarihi: 13.11.2026 12:26
Güncelleme Tarihi: 13.11.2026 12:29
Kutup girdabı mı galip gelecek El Nino Mu? Türkiye'yi tarihin en öngörülemez kışı bekliyor!
Kutup girdabı (Polar Vortex) bu yıl kasım ayı itibarıyla olağan dışı bir şekilde erkenden kırıldı ve zayıfladı. Ancak bu kırılmanın doğrudan Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz kesinleşmedi. Öte yandan, bu kış küresel hava durumunu belirleyen tek güç kutup girdabı değil. Pasifik Okyanusu'nda son yılların en güçlü Süper El Niño hava olayı zirveye oynuyor.