Kutup girdabı mı galip gelecek El Nino Mu? Türkiye’yi tarihin en öngörülemez kışı bekliyor!

Kutup bölgesindeki dondurucu havayı hapseden dairesel rüzgarlar (Kutup Girdabı), bu yıl ezber bozdu. Normalde ocak veya şubat aylarında zayıflamasını beklediğimiz bu sistem, kasım ayı itibarıyla tarihin en erken stratosferik ısınmalarından birini yaşayarak erkenden bölündü. Bu da dondurucu Arktik soğuklarının güneye sızması için kapıları sonuna kadar açtı.

Bilim insanları bu kışı iki büyük gücün çarpıştığı bir " atmosferik deney " olarak yorumluyor.