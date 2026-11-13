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Giriş Tarihi: 13.11.2026 12:26 Güncelleme Tarihi: 13.11.2026 12:29

Kutup girdabı mı galip gelecek El Nino Mu? Türkiye'yi tarihin en öngörülemez kışı bekliyor!

Kutup girdabı (Polar Vortex) bu yıl kasım ayı itibarıyla olağan dışı bir şekilde erkenden kırıldı ve zayıfladı. Ancak bu kırılmanın doğrudan Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz kesinleşmedi. Öte yandan, bu kış küresel hava durumunu belirleyen tek güç kutup girdabı değil. Pasifik Okyanusu'nda son yılların en güçlü Süper El Niño hava olayı zirveye oynuyor.

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Kutup girdabı mı galip gelecek El Nino Mu? Türkiye’yi tarihin en öngörülemez kışı bekliyor!

Dünya genelinde iklim bilimcilerin "büyük atmosferik bilek güreşi" olarak adlandırdığı, meteoroloji tarihinin en sıra dışı kışına giriyoruz. Bir yanda Pasifik'te küresel sıcaklıkları altüst eden güçlü bir El Niño, diğer yanda Kuzey Kutbu'nda erken patlak veren Kutup Girdabı (Polar Vortex)... İki dev gücün Türkiye üzerindeki bu tarihi çarpışması, ezber bozan bir kış tablosu ortaya çıkarıyor. Peki, hangisinin sözü geçecek?

Kutup girdabı mı galip gelecek El Nino Mu? Türkiye’yi tarihin en öngörülemez kışı bekliyor!

Kutup Girdabı Hangi Rotayı İzleyecek?

Meteorologlar ve iklim bilimciler, kutup girdabının parçalanmasıyla serbest kalan dondurucu soğukların Türkiye'yi vurup vurmayacağının tamamen "izleyeceği rotaya" bağlı olduğunu belirtiyor.

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Kutup girdabı mı galip gelecek El Nino Mu? Türkiye’yi tarihin en öngörülemez kışı bekliyor!

Girdap kırıldığında soğuk hava dalgaları Kuzey Yarımküre'nin farklı bölgelerine dağılır. Türkiye için önümüzde 3 temel senaryo var:

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Kutup girdabı mı galip gelecek El Nino Mu? Türkiye’yi tarihin en öngörülemez kışı bekliyor!

1. Doğu Avrupa ve Balkanlar Rotası (Türkiye'yi Vurma İhtimali Yüksek): Eğer kutuptan kopan soğuk hava koridoru Doğu Avrupa üzerinden güneye sarkarsa, Karadeniz ve Balkanlar üzerinden Türkiye'ye dondurucu Sibirya soğukları ve yoğun kar yağışları gelir.

Kutup girdabı mı galip gelecek El Nino Mu? Türkiye’yi tarihin en öngörülemez kışı bekliyor!

2. Batı Avrupa Rotası (Teğet Geçme İhtimali Yüksek): Soğuk hava dalgası İngiltere, Almanya veya Polonya gibi orta/batı Avrupa ülkelerine inerse, Türkiye bu sistemi doğrudan almaz, hatta lodosla birlikte daha ılık günler yaşayabilir.

Kutup girdabı mı galip gelecek El Nino Mu? Türkiye’yi tarihin en öngörülemez kışı bekliyor!

3. Amerika veya Asya Rotası (Etkisi Sıfır): Soğuklar Kuzey Amerika (ABD) veya Doğu Asya'ya kayarsa Türkiye'yi hiçbir şekilde etkilemez.

Kutup girdabı mı galip gelecek El Nino Mu? Türkiye’yi tarihin en öngörülemez kışı bekliyor!

Devlerin Savaşı: Kutup Girdabı vs. Süper El Niño

2026-2027 kış sezonu, küresel hava tahmin modellerini tarihte hiç olmadığı kadar zorluyor.

Bunun nedeni, dünya iklimini yönlendiren iki dev mekanizmanın aynı anda olağan dışı hareketler sergilemesi:

Kutup girdabı mı galip gelecek El Nino Mu? Türkiye’yi tarihin en öngörülemez kışı bekliyor!

Pasifik Okyanusu'ndaki devasa ısınma (El Niño), küresel sıcaklıkları yukarı çekiyor. Normal şartlarda Türkiye'nin de içinde bulunduğu Akdeniz havzasında kışın mevsim normallerinin üzerinde ılık, bol yağmurlu ve lodoslu geçmesini destekliyor.

Kutup girdabı mı galip gelecek El Nino Mu? Türkiye’yi tarihin en öngörülemez kışı bekliyor!

Erken çöken kutup girdabı ise bu ılık kış tahminini bozarak aralık ve ocak aylarında araya ani, sert ve dondurucu kar fırtınaları sokabilir.

Kutup girdabı mı galip gelecek El Nino Mu? Türkiye’yi tarihin en öngörülemez kışı bekliyor!

Kutup bölgesindeki dondurucu havayı hapseden dairesel rüzgarlar (Kutup Girdabı), bu yıl ezber bozdu. Normalde ocak veya şubat aylarında zayıflamasını beklediğimiz bu sistem, kasım ayı itibarıyla tarihin en erken stratosferik ısınmalarından birini yaşayarak erkenden bölündü. Bu da dondurucu Arktik soğuklarının güneye sızması için kapıları sonuna kadar açtı.

Bilim insanları bu kışı iki büyük gücün çarpıştığı bir "atmosferik deney" olarak yorumluyor.

Kutup girdabı mı galip gelecek El Nino Mu? Türkiye’yi tarihin en öngörülemez kışı bekliyor!

Hangisi Galip Gelecek?

Meteoroloji uzmanlarına göre bu savaştan tek bir mutlak galip çıkmayacak. Mevcut meteorolojik simülasyonlar tüm kış boyunca aralıksız bir kutup soğuğu öngörmüyor. Bunun yerine iki gücün birbirini sürekli sabote ettiği, tarihin en yüksek hava istikrarsızlığına sahip kışı yaşanacak.

Kutup girdabı mı galip gelecek El Nino Mu? Türkiye’yi tarihin en öngörülemez kışı bekliyor!

El Niño kışın genel ortalamasını yumuşak ve yağışlı tutmak için bastırırken; erken kırılan kutup girdabı, bu ılık hava örtüsünü ani darbelerle yırtarak araya rekor seviyede dondurucu ataklar sokacak.

Kutup girdabı mı galip gelecek El Nino Mu? Türkiye’yi tarihin en öngörülemez kışı bekliyor!

Özetle Türkiye'yi Ne Bekliyor?

Bir hafta lodosla bahar havası yaşayıp doğalgaz faturalarını unuturken, sonraki hafta kutup soğuklarının ani baskınıyla rekor düzeyde don olayları ve kar fırtınasıyla karşılaşabileceğimiz, kelimenin tam anlamıyla "öngörülemez" bir kış bizi bekliyor.

Kutup girdabı mı galip gelecek El Nino Mu? Türkiye’yi tarihin en öngörülemez kışı bekliyor!

Kesin rota önümüzdeki haftalarda basınç sistemlerinin konumlanmasıyla netleşecek.

Haber Girişi Serap Salman - Editör

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