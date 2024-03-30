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Haberler Yaşam Kuzeninin 12 yaşındaki kızını taciz etmişti: İğrenç olayın detayları o mesajda!
Giriş Tarihi: 30.03.2024 12:47 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 12:54

Kuzeninin 12 yaşındaki kızını taciz etmişti: İğrenç olayın detayları o mesajda!

Türkiye, İzmir'de 12 yaşındaki kız çocuğuna taciz olayıyla sarsıldı. 49 yaşındaki Tahir Acı kuzeninin kızı İ.N.'yi taciz etti! İddiaya göre küçük kızı öptükten sonra kimseye söylememesi için silahla tehdit etti! Şikayet üzerine sapık Tahir Acı tutuklanırken, İ.N.'nin arkadaşına gönderdiği mesajlar, iğrenç olayı gözler önüne serdi…

Ceyhan TORLAK
Kuzeninin 12 yaşındaki kızını taciz etmişti: İğrenç olayın detayları o mesajda!

İzmir Karabağlar İlçesi'ndeki kuzenine ziyarete giden Tahir Acı, evde yalnız olan kuzeninin kızı İ.N.'yi taciz etti. Küçük kızı öptükten sonra silahla korkutarak 'Bunu birine söylersen önce seni sonra kendimi öldürürüm' diyerek tehdit eden Acı daha sonra ortadan kayboldu.

Kuzeninin 12 yaşındaki kızını taciz etmişti: İğrenç olayın detayları o mesajda!

AİLENİN ŞİKAYETİ SONRASI YAKALANDI

Tahir Acı evden ayrıldıktan sonra, İ.N. durumu ailesine bildirdi. Aile, Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek Tahir Acı hakkında suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine Tahir Acı için yakalama kararı çıkarıldı.

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Kuzeninin 12 yaşındaki kızını taciz etmişti: İğrenç olayın detayları o mesajda!

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla Tahir Acı saklandığı Bayraklı ilçesindeki bir adreste yakalanıp, gözaltına alındı.

İzmir'de 12 yaşındaki çocuğu taciz eden zanlı tutuklandı | Video

Kuzeninin 12 yaşındaki kızını taciz etmişti: İğrenç olayın detayları o mesajda!

İĞRENÇ OLAYIN DETAYLARI O MESAJDA!

Emniyete götürülen Tahir Acı'nın işlemleri sürerken, İ.N.'nin yaşadığı taciz olayını ilk önce bir arkadaşına anlattığı mesajlar ortayı çıktı. İ.N.'nin mesajında şu ifadelere yer verdiği görüldü: "Annemlerin tanıdığı birisi geldi. Bana çikolata falan almıştı, onları yedim.

Kuzeninin 12 yaşındaki kızını taciz etmişti: İğrenç olayın detayları o mesajda!

Sonra geldi beni dudağımdan öptü, 2 kere özel yerlerime falan dokundu. Ben de korktum ve hala titriyorum. Şu anda ağlıyorum ve ne anneme ne de ablama ulaşamıyorum. Kuzenimi aradım, sonra kapattım. Yani kısaca adam beni taciz etti, ne yapacağımı bilemedim ağlamaya başladım."

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