Kuzeninin 12 yaşındaki kızını taciz etmişti: İğrenç olayın detayları o mesajda!

Sonra geldi beni dudağımdan öptü, 2 kere özel yerlerime falan dokundu. Ben de korktum ve hala titriyorum. Şu anda ağlıyorum ve ne anneme ne de ablama ulaşamıyorum. Kuzenimi aradım, sonra kapattım. Yani kısaca adam beni taciz etti, ne yapacağımı bilemedim ağlamaya başladım."