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Kuzeninin 12 yaşındaki kızını taciz etmişti: İğrenç olayın detayları o mesajda!
Giriş Tarihi: 30.03.2024 12:47
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
12:54
Kuzeninin 12 yaşındaki kızını taciz etmişti: İğrenç olayın detayları o mesajda!
Türkiye, İzmir'de 12 yaşındaki kız çocuğuna taciz olayıyla sarsıldı. 49 yaşındaki Tahir Acı kuzeninin kızı İ.N.'yi taciz etti! İddiaya göre küçük kızı öptükten sonra kimseye söylememesi için silahla tehdit etti! Şikayet üzerine sapık Tahir Acı tutuklanırken, İ.N.'nin arkadaşına gönderdiği mesajlar, iğrenç olayı gözler önüne serdi…