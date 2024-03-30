Video Yaşam İzmir'de 12 yaşındaki çocuğu taciz eden zanlı tutuklandı | Video
İzmir'de 12 yaşındaki çocuğu taciz eden zanlı tutuklandı | Video

İzmir'de 12 yaşındaki çocuğu taciz eden zanlı tutuklandı | Video

30.03.2024 | 12:33

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde evine gittiği akrabasının 12 yaşındaki kızı İ.N.'yi taciz ettiği iddiası suçlamasıyla gözaltına alınan Tahir A. (49), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Karabağlar ilçesindeki kuzenine ziyarete giden Tahir A., evde yalnız olan kuzeninin kızı İ.N.'yi iddiaya göre taciz etti. Tahir A., evden ayrıldıktan sonra, İ.N. durumu ailesine bildirdi. Aile, Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek Tahir A. hakkında suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine Tahir A. için yakalama kararı çıkarıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla Tahir A., saklandığı Bayraklı ilçesindeki bir adreste yakalanıp, gözaltına alındı.

İLK ÖNCE ARKADAŞINA ANLATMIŞ

Emniyete götürülen Tahir A.'nın işlemleri sürerken, İ.N.'nin yaşadığı taciz olayını ilk önce bir arkadaşına anlattığı mesajlar ortayı çıktı. İ.N.'nin mesajında şu ifadelere yer verdiği görüldü Annemlerin tanıdığı birisi geldi. Bana çikolata falan almıştı, onları yedim. Sonra geldi beni dudağımdan öptü, 2 kere özel yerlerime falan dokundu. Ben de korktum ve hala titriyorum. Şu anda ağlıyorum ve ne anneme ne de ablama ulaşamıyorum. Kuzenimi aradım, sonra kapattım. Yani kısaca adam beni taciz etti, ne yapacağımı bilemedim ağlamaya başladım.

TUTUKLANDI

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Tahir A., sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınan Tahir A. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tahir A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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