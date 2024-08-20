Giriş Tarihi: 20.08.2024 07:28
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024
07:28
KYK başvuru e-devlet ekranı: GSB KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte yurt ücretleri, oda kişi sayıları...
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuruları ne zaman başlıyor sorusu yaşadıkları kentlerden farklı şehirlere yerleşen binlerce öğrencinin gündemindeki yerini aldı. ÖSYM tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan YKS tercih sonuçları ardından üniversite yerleştirme kayıt işlemleri hız kesmeden devam ediyor. KYK yurt başvuru tarihi için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu duyurularına çevrilmiş durumda. KYK başvuru e-devlet ekranı üzerinde 2024-2025 yılı yurt başvuruları yapılacak. Peki, GSB ile 2024-2025 GSB KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? İşte, yurt ücreti ve oda tipleri hakkına merak edilenler...