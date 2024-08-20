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Giriş Tarihi: 20.08.2024 07:28 Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 07:28

KYK başvuru e-devlet ekranı: GSB KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte yurt ücretleri, oda kişi sayıları...

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuruları ne zaman başlıyor sorusu yaşadıkları kentlerden farklı şehirlere yerleşen binlerce öğrencinin gündemindeki yerini aldı. ÖSYM tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan YKS tercih sonuçları ardından üniversite yerleştirme kayıt işlemleri hız kesmeden devam ediyor. KYK yurt başvuru tarihi için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu duyurularına çevrilmiş durumda. KYK başvuru e-devlet ekranı üzerinde 2024-2025 yılı yurt başvuruları yapılacak. Peki, GSB ile 2024-2025 GSB KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? İşte, yurt ücreti ve oda tipleri hakkına merak edilenler...

KYK başvuru e-devlet ekranı: GSB KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte yurt ücretleri, oda kişi sayıları...

KYK yurt başvurularına ilişkin araştırmalar şehir dışında üniversite kazanan adaylar tarafından araştırılıyor. Üniversite kayıtları 19 Ağustos tarihinde başlarken devlet desteğinden yararlanmak isteyen öğrenciler KYK başvuruları 2024 için kolları sıvadı. Öğrenciler, yerleştikleri üniversitelere yakın KYK yurtlarında kalabilmek için e-Devlet ekranı üzerinden başvuru yapacak. Bu noktada binlerce öğrenci GSB Kredi ve Yurtlar Kurumu son dakika duyurularını takip ediyor. Peki, KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte, 2024-2025 KYK yurt başvuru ekranı ve başvuru tarihleri...

KYK başvuru e-devlet ekranı: GSB KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte yurt ücretleri, oda kişi sayıları...

KYK 2024-2025 YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?
KYK 2024-2025 yurt başvurularının alınacağı tarihler henüz açıklanmadı. Üniversitelere kesin kayıt işlemleri 23 Ağustos tarihinde sona erecek.

2023-2024 eğitim dönemi için KYK yurt başvuruları 29 Ağustos 2023 tarihinde başlamıştı.

Bu yılki KYK yurt başvuruları da üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Ağustos ayının son haftası başlayabileceği tahmin ediliyor.

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KYK başvuru e-devlet ekranı: GSB KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte yurt ücretleri, oda kişi sayıları...

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Her yıl olduğu gibi bu yıl da yurt başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yapacağı duyuru sonrasında adaylar e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak başvuru işlemlerini tamamlayabilecek.

KYK YURT BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

KYK başvuru e-devlet ekranı: GSB KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte yurt ücretleri, oda kişi sayıları...

KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR?

KYK yurtlarında 6 tip oda bulunuyor. KYK yurt tipleri, 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak sıralanıyor. Bu sıralama odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo olması gibi özelliklere göre belirleniyor.

Oda tiplerine göre KYK yurt ücretleri değişkenlik gösteriyor. En ucuz KYK yurdu 1. tip olurken, en yüksek ücrete sahip olan yurt ise 6. tip oluyor.

Geçtiğimiz yıl KYK yurt ücretleri 250 ve 450 TL arasında değişkenlik gösteriyordu. 2023-2024 KYK yurt ücretleri ise henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

KYK başvuru e-devlet ekranı: GSB KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte yurt ücretleri, oda kişi sayıları...

KİMLER KYK YURTLARINDA ÜCRETSİZ KALABİLİR?

Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri,

Gazi ve gazi çocukları,

Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler,

Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar,

Devlet koruması altında olanlar,

Bakanlık yurtlarında ücretsiz barınma hakkına sahiptir.

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