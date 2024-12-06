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Lastikleri patlatılarak durdurulan sürücüden arsız sözler: “Ehliyetsiziz diye…”
Giriş Tarihi: 06.12.2024 11:44
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024
12:32
Lastikleri patlatılarak durdurulan sürücüden arsız sözler: “Ehliyetsiziz diye…”
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde meydana gelen olayda polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücü 5 kilometrelik kovalamacanın sonunda lastikleri patlatılarak durduruldu. O anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Sürücünün savunması ise pes dedirtti. "Ehliyetsiziz diye…"