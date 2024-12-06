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Haberler Yaşam Lastikleri patlatılarak durdurulan sürücüden arsız sözler: “Ehliyetsiziz diye…”
Giriş Tarihi: 06.12.2024 11:44 Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 12:32

Lastikleri patlatılarak durdurulan sürücüden arsız sözler: “Ehliyetsiziz diye…”

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde meydana gelen olayda polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücü 5 kilometrelik kovalamacanın sonunda lastikleri patlatılarak durduruldu. O anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Sürücünün savunması ise pes dedirtti. "Ehliyetsiziz diye…"

İHA
Lastikleri patlatılarak durdurulan sürücüden arsız sözler: Ehliyetsiziz diye…

Polisi alarma geçiren olay, Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşandı. Uygulama yapan ekipler, 21 yaşındaki Merdan D.'nin kullandığı otomobili durdurmak istedi.

Lastikleri patlatılarak durdurulan sürücüden arsız sözler: Ehliyetsiziz diye…

Polisin ihtarına uymayan Merdan D. ve yanındaki iki arkadaşı, otomobille kaçmaya başladı.

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Lastikleri patlatılarak durdurulan sürücüden arsız sözler: Ehliyetsiziz diye…

Yaklaşık 5 kilometre süren kovalamaca sonucu, polis ekipleri tabancayla ateş ederek aracın lastiklerini patlattı.

Polisin lastiklerini patlatarak durdurduğu ehliyetsiz sürücü: "Ehliyet yok diye araba mı kullanmayalım" | Video

Lastikleri patlatılarak durdurulan sürücüden arsız sözler: Ehliyetsiziz diye…

Sürücü ve yanındaki iki arkadaşı araçtan indirilirken, ekipler de otomobilde arama gerçekleştirdi. Yapılan sorgulamada ise Merdan D.'nin ehliyetsiz olduğu tespit edildi.

Lastikleri patlatılarak durdurulan sürücüden arsız sözler: Ehliyetsiziz diye…

"CEZANIN KÖKÜNÜ YİYECEĞİZ"

Elleri kelepçeli şekilde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Merdan D., "Ehliyetimiz yoktu. Dur ihtarına uymayıp kaçtık, polisler de lastiklere ateş ederek durdurdu.

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