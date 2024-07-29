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LGS NAKİL SONUÇLARI 2024 sorgulama MEB e-Okul öğrenci girişi: LGS lise 1. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?
Giriş Tarihi: 29.07.2024 07:52
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024
07:52
LGS NAKİL SONUÇLARI 2024 sorgulama MEB e-Okul öğrenci girişi: LGS lise 1. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?
LGS nakil sonuçları açıklandı son dakika duyurusu bugün MEB'den gelecek. Lise tercih sonuçlarına göre hedefledikleri okula yerleşemeyen öğrencilerin LGS 1. nakil ek yerleştirme başvuruları, 22-26 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınmıştı. Öğrenciler ve velileri ''LGS nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?'' sorusu için arama motorlarına yöneldi. LGS ek yerleştirme sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı MEB son dakika açıklaması bekleniyor. Peki, MEB ile Lise 2024 LGS 1. nakil ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanır, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte LGS 1. nakil ek tercih sonuçları sorgulama e-okul ekranı…