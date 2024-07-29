LGS NAKİL SONUÇLARI 2024 sorgulama MEB e-Okul öğrenci girişi: LGS lise 1. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

LGS 1. nakil ek tercih sonuçları sorgulama ekranı başında kontroller başladı. Tercih listelerine göre istedikleri okullara yerleşmeyen öğrenciler, LGS 1. nakil sonuçları 2024 sonuçlarını bekliyor. Bu kapsamda ''LGS nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' sorusuna yanıt aranıyor. Peki, MEB ile Lise 2024 LGS 1. nakil ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, nereden öğrenilir? İşte, 2024 LGS nakil sonuçları sorgulama ekranı...