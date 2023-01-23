Malta’da Jeremie Camilleri tarafından öldürülmüştü! Pelin Kaya cinayetinde yeni detaylar: Son görüntüleri ortaya çıktı

Kaya'nın arkadaşı "Ben ona pasta yaptırmıştım doğum günü olduğu için. Saat tam on iki olduğunda pastasını kestik, dilek tuttu. Bizde ona bizim içinde tut dedik, kim bilir neydi dileği? Sonra Pelin evden ayrılıp Türkiye'den bir arkadaşının evine gitti. Pelin'in doğum günü olduğu için sürpriz yapacaktı." dedi.