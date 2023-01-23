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Haberler Yaşam Malta'da Jeremie Camilleri tarafından öldürülmüştü! Pelin Kaya cinayetinde yeni detaylar: Son görüntüleri ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 23.01.2023 23:59 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 00:08

Malta'da Jeremie Camilleri tarafından öldürülmüştü! Pelin Kaya cinayetinde yeni detaylar: Son görüntüleri ortaya çıktı

Malta'da iç mimar olarak çalışan Pelin Kaya, geçtiğimiz günlerde doğum günü kutlaması sonrasında vahşice öldürülmüştü. Pelin Kaya'ya önce arabayla çarpan şahıs daha sonra genç kadının kafasına taşla vurmuştu. Kaya'nın son görüntülerine ATV Haber ekipleri ulaştı.

Emir YÜCEL
Malta’da Jeremie Camilleri tarafından öldürülmüştü! Pelin Kaya cinayetinde yeni detaylar: Son görüntüleri ortaya çıktı

Pelin Kaya'nın son anlarında yanında olan arkadaşı, ATV Haberden Özlem Aktay'a konuştu.

Malta’da Jeremie Camilleri tarafından öldürülmüştü! Pelin Kaya cinayetinde yeni detaylar: Son görüntüleri ortaya çıktı

Kaya'nın arkadaşı "Ben ona pasta yaptırmıştım doğum günü olduğu için. Saat tam on iki olduğunda pastasını kestik, dilek tuttu. Bizde ona bizim içinde tut dedik, kim bilir neydi dileği? Sonra Pelin evden ayrılıp Türkiye'den bir arkadaşının evine gitti. Pelin'in doğum günü olduğu için sürpriz yapacaktı." dedi.

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Malta’da Jeremie Camilleri tarafından öldürülmüştü! Pelin Kaya cinayetinde yeni detaylar: Son görüntüleri ortaya çıktı

Pelin Kaya'ya çarpan cani hakkında da konuşan arkadaşı; Kendi kız arkadaşına da şiddet gösterdiğini ve kanında uyuşturucu çıktığını anlattı.

Malta’da Jeremie Camilleri tarafından öldürülmüştü! Pelin Kaya cinayetinde yeni detaylar: Son görüntüleri ortaya çıktı

KANINDA 3 TİP UYUŞTURUCU ÇIKTI

O cani kendi kız arkadaşına da şiddet gösteren hastalıklı birisi. Uyuşturucu kullanıyor, zaten 3 tip farklı uyuşturucu çıktı kanında.

Malta’da Jeremie Camilleri tarafından öldürülmüştü! Pelin Kaya cinayetinde yeni detaylar: Son görüntüleri ortaya çıktı

2. DURUŞMA 30 OCAK'TA

Genç mimarı öldüren 33 yaşındaki Jeremie Camilleri'nin 2.duruşması 30 Ocak'ta Malta'da yapılacak. Duruşmaya Pelin Kaya'nın ailesi ve sevenleri de katılacak.

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