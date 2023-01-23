Haberler
Yaşam
Malta'da Jeremie Camilleri tarafından öldürülmüştü! Pelin Kaya cinayetinde yeni detaylar: Son görüntüleri ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 23.01.2023 23:59
Güncelleme Tarihi: 24.01.2023
00:08
Malta'da Jeremie Camilleri tarafından öldürülmüştü! Pelin Kaya cinayetinde yeni detaylar: Son görüntüleri ortaya çıktı
Malta'da iç mimar olarak çalışan Pelin Kaya, geçtiğimiz günlerde doğum günü kutlaması sonrasında vahşice öldürülmüştü. Pelin Kaya'ya önce arabayla çarpan şahıs daha sonra genç kadının kafasına taşla vurmuştu. Kaya'nın son görüntülerine ATV Haber ekipleri ulaştı.