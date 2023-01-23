Malta’da hayatını kaybeden Pelin Kaya’nın son görüntüleri ortaya çıktı! | Video
Geçtiğimiz günlerde Malta’da iç mimar Pelin Kaya’nın doğum günü kutlaması sonrası evine döndüğü sırada, bir caninin kendisine çarpması sonucunda hayatını kaybetmişti. Pelin Kaya’nın son görüntülerine ATV Haber ekipleri ulaştı.
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