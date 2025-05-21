Marmara kapalı bir kutu! Jeoloji mühendisi Yılmaz’dan flaş açıklama: İstanbul’da büyük deprem bekleniyor mu?

Arçılar ne kadar devam edecek? En büyüğü ne kadar olur?

6 büyüklüğünde bir depremin 5 hatta 5.2 büyüklüğünde artçıları beklenebilir. Bu enerji boşalımının büyüklüğüne baktığımız zaman artçıların 2 aya yayılabileceğini söylemiştik. Şu an bir uyarıyı gerektirecek aksi bir durum söz konusu değil.

