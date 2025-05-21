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Haberler Yaşam Marmara kapalı bir kutu! Jeoloji mühendisi Yılmaz'dan flaş açıklama: İstanbul'da büyük deprem bekleniyor mu?
Giriş Tarihi: 21.05.2025 09:45 Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 10:05

Marmara kapalı bir kutu! Jeoloji mühendisi Yılmaz'dan flaş açıklama: İstanbul'da büyük deprem bekleniyor mu?

İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Son olarak dün merkez üssü Büyükçekmece olan 4.0 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı meydana geldi. Peş peşe yaşanan bu depremler ise akıllara, 'Büyük İstanbul depremini tetikler mi?' sorusunu getiriyor. A Haber ekranlarında açıklamalarda bulunan Jeoloji Mühendisi Dr. İshak Yılmaz merak edilen soruları yanıtladı. İşte detaylar...

Marmara kapalı bir kutu! Jeoloji mühendisi Yılmaz’dan flaş açıklama: İstanbul’da büyük deprem bekleniyor mu?

Marmara'da 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından peş peşe artçı sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor.

4.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE ARTÇI
AFAD tarafından açıklanan verilere göre, merkez üssü Büyükçekmece sahilinin 23 kilometre açığında bulunan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul'un bir çok noktasında hissedildi.

Marmara kapalı bir kutu! Jeoloji mühendisi Yılmaz’dan flaş açıklama: İstanbul’da büyük deprem bekleniyor mu?

İstanbul'da yaşanan bu depremler akıllara, büyük İstanbul depremini getiriyor. Peki Marmara'da büyük bir deprem meydana gelecek mi?

JEOLOJİ MÜHENDİSİ YILMAZ A HABER'DE AÇIKLADI
Jeoloji Mühendisi Dr. İshak Yılmaz, A Haber'de Haktan Uysal'ın sorularını yanıtladı.

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Marmara kapalı bir kutu! Jeoloji mühendisi Yılmaz’dan flaş açıklama: İstanbul’da büyük deprem bekleniyor mu?

"HERHANGİ BİR ANORMALLİK YOK"

"Bu deprem 23 Nisan'da gerçekleşen 6.2'lik deprem sonrası yaşanan artçılardan birisi olarak meydana geldi." diyen Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü, "Depremin yeri, derinliği açısından baktığımız zaman 23 Nisan depreminin devamı olarak değerlendirebiliriz. Şu an bakıldığı zaman herhangi bir anormallik yok."

Marmara'da daha büyük bir deprem olur mu? Uzman isim yanıtladı | Video

Marmara kapalı bir kutu! Jeoloji mühendisi Yılmaz’dan flaş açıklama: İstanbul’da büyük deprem bekleniyor mu?

Arçılar ne kadar devam edecek? En büyüğü ne kadar olur?

6 büyüklüğünde bir depremin 5 hatta 5.2 büyüklüğünde artçıları beklenebilir. Bu enerji boşalımının büyüklüğüne baktığımız zaman artçıların 2 aya yayılabileceğini söylemiştik. Şu an bir uyarıyı gerektirecek aksi bir durum söz konusu değil.

Marmara kapalı bir kutu! Jeoloji mühendisi Yılmaz’dan flaş açıklama: İstanbul’da büyük deprem bekleniyor mu?

BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ BEKLENİYOR MU?
Marmara'da beklenen büyük deprem hakkında bir çok uzmanın farklı görüşte olmasını da değerlendiren Yılmaz şunları söyledi:

Marmara Denizi kapalı bir kutu. Herhangi bir analiz yapamıyoruz. Geçmiş depremleri yorumlayarak ilerliyoruz. Bu yüzden farklı görüşler olması normal. Ancak bin 500'lü yıllardan bu yana çok çok depremler meydana geldi. Bu kadarlık kısa bir alan için böyle büyük depremler olduktan sonra, aynı büyüklükte, kıyamet senaryosunu andıracak bir depremin olması yakın zamanda mümkün değil. Yakın zamandan kastım, 50-100 yıldan bahsediyorum.