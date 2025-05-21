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Marmara kapalı bir kutu! Jeoloji mühendisi Yılmaz'dan flaş açıklama: İstanbul'da büyük deprem bekleniyor mu?
Giriş Tarihi: 21.05.2025 09:45
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
10:05
Marmara kapalı bir kutu! Jeoloji mühendisi Yılmaz'dan flaş açıklama: İstanbul'da büyük deprem bekleniyor mu?
İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Son olarak dün merkez üssü Büyükçekmece olan 4.0 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı meydana geldi. Peş peşe yaşanan bu depremler ise akıllara, 'Büyük İstanbul depremini tetikler mi?' sorusunu getiriyor. A Haber ekranlarında açıklamalarda bulunan Jeoloji Mühendisi Dr. İshak Yılmaz merak edilen soruları yanıtladı. İşte detaylar...