Marmara'da daha büyük bir deprem olur mu? Uzman isim yanıtladı | Video
Dün akşam İstanbul'da saat 23.36'da AFAD verilerine göre; 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Büyükçekmece olan deprem, İstanbul'da daha büyük bir deprem yaşanır mı sorularını akıllara getirdi. Jeoloji Mühendisi Dr. İshak Yılmaz, depremle ilgili merak edilen soruları canlı yayında cevapladı.
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