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Masaj salonu işleten çeteye fuhuş baskını! Şifreleri deşifre oldu: Özel terapi!
Giriş Tarihi: 29.01.2024 11:38
Güncelleme Tarihi: 29.01.2024
11:38
Masaj salonu işleten çeteye fuhuş baskını! Şifreleri deşifre oldu: Özel terapi!
Diyarbakır'da polis ekipleri plazalarda güzellik merkezi ya da masaj salonu adı altında iş yerlerinde fuhuş yaptıran çeteye operasyon düzenledi. Balans adı verilen operasyonda 4'ü kadın, 9 şüpheli ele geçirildi. Çetenin fuhuş için kullandığı şifre ise şaşkına çevirdi: Özel terapi!