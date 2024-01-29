Masaj salonu işleten çeteye fuhuş baskını! Şifreleri deşifre oldu: Özel terapi!

KIZ ARKADAŞI KOVULDUĞU İÇİN…

Takipte daha önce mühürlenen iş yerlerine 4 kadının mühürleri kırarak girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Ayrıca güzellik merkezi işletmecisi Dilan Y.'nin plaza dışında tartıştığı bir erkeğe tabancayla ateş ederek yaraladığı anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı. İsmi belirtilmeyen erkek, kız arkadaşının fuhuş yapmadığı için işten çıkarıldığını ve bu nedenle tartıştığı Dilan Y.'nin kendisine tabancayla ateş ettiğini ve yaraladığını iddia etti.

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