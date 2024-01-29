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Haberler Yaşam Masaj salonu işleten çeteye fuhuş baskını! Şifreleri deşifre oldu: Özel terapi!
Giriş Tarihi: 29.01.2024 11:38 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 11:38

Masaj salonu işleten çeteye fuhuş baskını! Şifreleri deşifre oldu: Özel terapi!

Diyarbakır'da polis ekipleri plazalarda güzellik merkezi ya da masaj salonu adı altında iş yerlerinde fuhuş yaptıran çeteye operasyon düzenledi. Balans adı verilen operasyonda 4'ü kadın, 9 şüpheli ele geçirildi. Çetenin fuhuş için kullandığı şifre ise şaşkına çevirdi: Özel terapi!

DHA
Masaj salonu işleten çeteye fuhuş baskını! Şifreleri deşifre oldu: Özel terapi!

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, plazalarda güzellik merkezi adı altında fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Kentteki bazı plazalardaki güzellik merkezleri takibe alındı.

Masaj salonu işleten çeteye fuhuş baskını! Şifreleri deşifre oldu: Özel terapi!

ÖZEL ODALARDA AĞIRLAMIŞLAR

Yapılan 3 aylık teknik takipte güzellik merkezi işletmecilerinin ve çalışanlarının 36 ayrı olaya karıştıkları ve telefonda görüşmelerinde fuhşa 'özel terapi' diyerek şifreli konuştukları ve müşterilerini özel odalarda ağırladıkları tespit edildi.

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Masaj salonu işleten çeteye fuhuş baskını! Şifreleri deşifre oldu: Özel terapi!

KIZ ARKADAŞI KOVULDUĞU İÇİN…
Takipte daha önce mühürlenen iş yerlerine 4 kadının mühürleri kırarak girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Ayrıca güzellik merkezi işletmecisi Dilan Y.'nin plaza dışında tartıştığı bir erkeğe tabancayla ateş ederek yaraladığı anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı. İsmi belirtilmeyen erkek, kız arkadaşının fuhuş yapmadığı için işten çıkarıldığını ve bu nedenle tartıştığı Dilan Y.'nin kendisine tabancayla ateş ettiğini ve yaraladığını iddia etti.

Diyarbakır'da fuhuş çetesine operasyon! 3 aylık takipte yakalandılar... | Video

Masaj salonu işleten çeteye fuhuş baskını! Şifreleri deşifre oldu: Özel terapi!

CEP TELEFONU VE BİLGİSAYARLARA EL KONULDU
3 aylık takibin ardından polis, 'Balans' adı verilen eş zamanlı operasyonda Dilan Y., Nida D., Berivan M., Aleyna K., Mesut K., Necmettin Ö., Yusuf E., Nejat Ö., ve Seyfettin G.'yi gözaltına aldı.

Masaj salonu işleten çeteye fuhuş baskını! Şifreleri deşifre oldu: Özel terapi!

Yapılan aramalarda ruhsatsız tabancalar ve mermiler, delil niteliğindeki cep telefonları ve bilgisayarlar ele geçirildi. Operasyonun düzenlendiği güzellik merkezi ve masaj salonu adı altında fuhuş yapılan iş yerleri mühürlenerek, idari para cezası kesildi.

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