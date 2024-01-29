Video Yaşam Diyarbakır'da fuhuş çetesine operasyon! 3 aylık takipte yakalandılar... | Video
Diyarbakır'da fuhuş çetesine operasyon! 3 aylık takipte yakalandılar... | Video

Diyarbakır'da fuhuş çetesine operasyon! 3 aylık takipte yakalandılar... | Video

29.01.2024 | 10:26

DİYARBAKIR'da polisin plazalarda güzellik merkezi ya da masaj salonu adı altında iş yerlerinde fuhuş yaptıran çeteye yönelik düzenlenen "Balans" operasyonunda 4'ü kadın, 9 şüpheli gözaltına alındı. 3 aylık takipte, çete üyelerinden bir kadının tabancayla bir erkeğe ateş açması ve mühürlenen iş yerlerinin zorla açılması da kameralara yansıdı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, plazalarda güzellik merkezi adı altında fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Kentteki bazı plazalardaki güzellik merkezleri takibe alındı. Yapılan 3 aylık teknik takipte güzellik merkezi işletmecilerinin ve çalışanlarının 36 ayrı olaya karıştıkları ve telefonda görüşmelerinde fuhşa ?özel terapi? diyerek şifreli konuştukları ve müşterilerini özel odalarda ağırladıkları tespit edildi.

Takipte daha önce mühürlenen iş yerlerine 4 kadının mühürleri kırarak girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Ayrıca güzellik merkezi işletmecisi Dilan Y.?nin plaza dışında tartıştığı bir erkeğe tabancayla ateş ederek yaraladığı anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı. İsmi belirtilmeyen erkek, kız arkadaşının fuhuş yapmadığı için işten çıkarıldığını ve bu nedenle tartıştığı Dilan Y.?nin kendisine tabancayla ateş ettiğini ve yaraladığını iddia etti.
3 aylık takibin ardından polis, ?Balans? adı verilen eş zamanlı operasyonda Dilan Y., Nida D., Berivan M., Aleyna K., Mesut K., Necmettin Ö., Yusuf E., Nejat Ö., ve Seyfettin G.?yi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ruhsatsız tabancalar ve mermiler, delil niteliğindeki cep telefonları ve bilgisayarlar ele geçirildi. Operasyonun düzenlendiği güzellik merkezi ve masaj salonu adı altında fuhuş yapılan iş yerleri mühürlenerek, idari para cezası kesildi. ?Fuhşa aracılık ve yer temin etmek? suçundan gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. (DHA)
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