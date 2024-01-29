Diyarbakır'da fuhuş çetesine operasyon! 3 aylık takipte yakalandılar... | Video
DİYARBAKIR'da polisin plazalarda güzellik merkezi ya da masaj salonu adı altında iş yerlerinde fuhuş yaptıran çeteye yönelik düzenlenen "Balans" operasyonunda 4'ü kadın, 9 şüpheli gözaltına alındı. 3 aylık takipte, çete üyelerinden bir kadının tabancayla bir erkeğe ateş açması ve mühürlenen iş yerlerinin zorla açılması da kameralara yansıdı.
Takipte daha önce mühürlenen iş yerlerine 4 kadının mühürleri kırarak girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Ayrıca güzellik merkezi işletmecisi Dilan Y.?nin plaza dışında tartıştığı bir erkeğe tabancayla ateş ederek yaraladığı anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı. İsmi belirtilmeyen erkek, kız arkadaşının fuhuş yapmadığı için işten çıkarıldığını ve bu nedenle tartıştığı Dilan Y.?nin kendisine tabancayla ateş ettiğini ve yaraladığını iddia etti.
3 aylık takibin ardından polis, ?Balans? adı verilen eş zamanlı operasyonda Dilan Y., Nida D., Berivan M., Aleyna K., Mesut K., Necmettin Ö., Yusuf E., Nejat Ö., ve Seyfettin G.?yi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ruhsatsız tabancalar ve mermiler, delil niteliğindeki cep telefonları ve bilgisayarlar ele geçirildi. Operasyonun düzenlendiği güzellik merkezi ve masaj salonu adı altında fuhuş yapılan iş yerleri mühürlenerek, idari para cezası kesildi. ?Fuhşa aracılık ve yer temin etmek? suçundan gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. (DHA)
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