Haberler Yaşam MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 1 Kasım MasterChef eleme adayları kimler oldu?

Giriş Tarihi: 02.11.2023 00:27 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 00:27

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 1 Kasım MasterChef eleme adayları kimler oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2023 son bölümde kırmızı ve mavi takımlar arasında haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafından seçilen ve yöresel lezzetlerden oluşan menüdeki yemekleri en başarılı yapan takım dokunulmazlığı kazanırken kaybeden takımdan 2 yarışmacı eleme potasına gönderildi. Son bölümden detayları öğrenmek isteyenler yoğun olarak MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayları kimler oldu? sorularına cevap arıyor. MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen yarışmacı detayları.