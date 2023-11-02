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Haberler Yaşam MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 1 Kasım MasterChef eleme adayları kimler oldu?
Giriş Tarihi: 02.11.2023 00:27 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 00:27

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 1 Kasım MasterChef eleme adayları kimler oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2023 son bölümde kırmızı ve mavi takımlar arasında haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafından seçilen ve yöresel lezzetlerden oluşan menüdeki yemekleri en başarılı yapan takım dokunulmazlığı kazanırken kaybeden takımdan 2 yarışmacı eleme potasına gönderildi. Son bölümden detayları öğrenmek isteyenler yoğun olarak MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayları kimler oldu? sorularına cevap arıyor. MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen yarışmacı detayları.

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 1 Kasım MasterChef eleme adayları kimler oldu?

MasterChef 2023 All Star son bölümde dokunulmazlığı mücadelesi ekranlara geldi. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan oyunda en başarılı menüyü hazırlayan takım dokunulmaz olurken kaybeden takım 2 yarışmacısını potaya gönderdi. Detayları merak edenler ise MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayları kimler oldu? soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

TV8 ile MasterChef 2023 All Star son bölüm detayları şöyle;

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 1 Kasım MasterChef eleme adayları kimler oldu?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

1 Kasım 2023 günü oynanan MasterChef dokunulmazlık oyununda yöresel lezzetlerden oluşan menü kırmızı ve mavi takımlar tarafından hazırlandı.

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MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 1 Kasım MasterChef eleme adayları kimler oldu?

Ürünlerin hazırlanmasının ardından Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafından tadılması sonrası verilen puanlar şöyle oldu.

DOĞABA: KIRMIZI 01 MAVİ

GILLOR: KIRMIZI 01 MAVİ

KARS KETESİ: KIRMIZI 10 MAVİ

KELEDOŞ: KIRMIZI 01 MAVİ

ABDİGÖR KÖFTE: KIRMIZI 10 MAVİ

KIRKÇİKLİ KELEM DOLMASI: KIRMIZI 01 MAVİ

KADAYIF DOLMASI: KIRMIZI 10 MAVİ

TOPLAM: KIRMIZI 3 4 MAVİ

Bu sonuçla dokunulmazlığı kazanan MAVİ TAKIM oldu.

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 1 Kasım MasterChef eleme adayları kimler oldu?

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef All Star son bölümde dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlığı kazanmak için kozlarını paylaştı. Kazanan ESRA oldu.

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 1 Kasım MasterChef eleme adayları kimler oldu?

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Bireysel dokunulmazlık oyunu sonrasında haftanın 3. eleme TOLGA oldu. 4. eleme adayı ise yapılan oylama sonrasında BARIŞ oldu.

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