MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 31 Ekim 2023 MasterChef eleme adayı kimler oldu? İşte haftanın ilk eleme adayları

MasterChef 2023 All Star son bölümde kırmızı ve mavi takımlar arasında haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Kritik oyunda verilen menüdeki yemekleri en başarılı hazırlayan takım dokunulmazlığın sahibi olurken kaybeden takımdan 2 isim eleme potasına gönderildi. Son bölümden detayları öğrenmek isteyenler yoğun olarak MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kimler oldu? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

TV8 ile MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen isimler şöyle;