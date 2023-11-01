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Haberler Yaşam MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 31 Ekim 2023 MasterChef eleme adayı kimler oldu? İşte haftanın ilk eleme adayları
Giriş Tarihi: 01.11.2023 00:23 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 00:23

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 31 Ekim 2023 MasterChef eleme adayı kimler oldu? İşte haftanın ilk eleme adayları

MasterChef 2023 All Star son bölümde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan kritik dokunulmazlık oyununda mavi ve kırmızı takım üyeleri arasında kıyasıya mücadele ekranlara geldi. En başarılı menüyü hazırlayan takım dokunulmazlığın sahibi olurken kaybeden takımdan haftanın ilk eleme adayları çıkarıldı. MasterChef son bölümde dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen yarışmacı detaylarını öğrenmek isteyenler yoğun olarak MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kimler oldu? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. TV8 ile 31 Ekim 2023 MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen isimler.

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 31 Ekim 2023 MasterChef eleme adayı kimler oldu? İşte haftanın ilk eleme adayları

MasterChef 2023 All Star son bölümde kırmızı ve mavi takımlar arasında haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Kritik oyunda verilen menüdeki yemekleri en başarılı hazırlayan takım dokunulmazlığın sahibi olurken kaybeden takımdan 2 isim eleme potasına gönderildi. Son bölümden detayları öğrenmek isteyenler yoğun olarak MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kimler oldu? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

TV8 ile MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen isimler şöyle;

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 31 Ekim 2023 MasterChef eleme adayı kimler oldu? İşte haftanın ilk eleme adayları

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Kritik oyunda dokunulmazlığı MAVİ TAKIM kazandı.

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MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 31 Ekim 2023 MasterChef eleme adayı kimler oldu? İşte haftanın ilk eleme adayları

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım bireysel dokunulmazlık için mücadele etti. Kazanan isim DİLARA oldu.

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 31 Ekim 2023 MasterChef eleme adayı kimler oldu? İşte haftanın ilk eleme adayları

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİMLER OLDU?

Haftanın ilk eleme adayları kırmızı takımdan çıktı.

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 31 Ekim 2023 MasterChef eleme adayı kimler oldu? İşte haftanın ilk eleme adayları

Eleme potasına giden ilk isim CEMRE oldu. Haftanın ikinci eleme adayı ise ALİ CAN oldu.

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