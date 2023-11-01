MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 31 Ekim 2023 MasterChef eleme adayı kimler oldu? İşte haftanın ilk eleme adayları

MasterChef 2023 All Star son bölümde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan kritik dokunulmazlık oyununda mavi ve kırmızı takım üyeleri arasında kıyasıya mücadele ekranlara geldi. En başarılı menüyü hazırlayan takım dokunulmazlığın sahibi olurken kaybeden takımdan haftanın ilk eleme adayları çıkarıldı. MasterChef son bölümde dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen yarışmacı detaylarını öğrenmek isteyenler yoğun olarak MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kimler oldu? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. TV8 ile 31 Ekim 2023 MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen isimler.