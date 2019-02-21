Bugün deprem mi olacak? Mega deprem için akılalmaz iddia!

Mega deprem için akılalmaz iddia! Bugün megedaprem mi olacak mı? Yeni nesil depremci olarak kendini adlandıran Frank Hoogerbeets, Şubat ayı ile ilgili şoke eden deprem iddialarında bulundu. Deprem uzmanı, 21 Şubat Perşembe günü 8 büyüklüğünde deprem olacağını iddia etti. İşte Frank Hoogerbeets'in o sözleri…