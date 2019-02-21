Bugün deprem mi olacak? Mega deprem için akılalmaz iddia!
Bugün deprem mi olacak? Mega deprem için akılalmaz iddia!
Kendini yeni nesil deprem uzmancısı olarak adlandıran Frank Hoogerbeets'in yaptığı mega deprem tahmini tüm dikkatleri üzerine çekti. Deprem uzmancısı 21 Şubat'ta 8 büyüklüğünde deprem meydana geleceğini belirtti. Dün akşam Çanakkale'de yaşanan deprem ardından bir çok kişi internet üzerinden bu iddianın cevabanı araştırıyor. Peki bugün deprem olacak mı? İşte deprem uzmanı Frank Hoogerbeets'in o sözleri…
Giriş Tarihi: 21.02.2019
10:09
Güncelleme Tarihi: 21.02.2019
10:54