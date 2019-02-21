Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • Bugün deprem mi olacak? Mega deprem için akılalmaz iddia!

Bugün mi olacak? Mega deprem için akılalmaz iddia!

Kendini yeni nesil uzmancısı olarak adlandıran 'in yaptığı mega deprem tahmini tüm dikkatleri üzerine çekti. Deprem uzmancısı 21 Şubat'ta 8 büyüklüğünde deprem meydana geleceğini belirtti. Dün akşam Çanakkale'de yaşanan deprem ardından bir çok kişi internet üzerinden bu iddianın cevabanı araştırıyor. Peki bugün deprem olacak mı? İşte deprem uzmanı Frank Hoogerbeets'in o sözleri…

Giriş Tarihi: 21.02.2019 10:09 Güncelleme Tarihi: 21.02.2019 10:54
Bugün deprem mi olacak? Mega deprem için akılalmaz iddia!

Mega için akılalmaz iddia! Bugün megedaprem mi olacak mı? Yeni nesil depremci olarak kendini adlandıran , Şubat ayı ile ilgili şoke eden deprem iddialarında bulundu. Deprem uzmanı, 21 Şubat Perşembe günü 8 büyüklüğünde deprem olacağını iddia etti. İşte Frank Hoogerbeets'in o sözleri…

Bugün deprem mi olacak? Mega deprem için akılalmaz iddia!

Kendisini yeni nesil tahmincisi olarak adlandıran mega duyurdu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bugün deprem mi olacak? Mega deprem için akılalmaz iddia!

Dünya genelinde depremlerin birçoğu Pasifik Ateş Çemberi adı verilen bölgede meydana geliyor.

Bugün deprem mi olacak? Mega deprem için akılalmaz iddia!

Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde olan Türkiye de aktif kuşağı içerisinde bulunuyor.

Bugün deprem mi olacak? Mega deprem için akılalmaz iddia!

Kendisini yeni nesil tahmincisi olarak adlandıran , bir dizi geçtiğimiz günlerde kamuoyu ile paylaşmıştı.

Bugün deprem mi olacak? Mega deprem için akılalmaz iddia!

Hoogerbeets, şubat ayında gezegen hizalanması yaşanacağını ve bunun etkilerinin Dünya için korkunç olacağını söylemişti.

Bugün deprem mi olacak? Mega deprem için akılalmaz iddia!

Hoogerbeets yaptığı açıklamalarda 13 Şubat'ta aynı düzlemde konumlanacak olan Mars, Uranüs ve Neptün'ün hareketleri Dünya'yı sarsacaktı.

BİZE ULAŞIN