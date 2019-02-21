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'İstanbul'da mega deprem olacak' iddiasını deprem uzmanı canlı yayında cevapladı! Büyük İstanbul depremi açıklaması..

İstanbul'da 8.0 büyüklüğünde mega deprem mi olacak? 'İstanbul'da 8.0 büyüklüğünde mega deprem olacak?' söylentisi gerçek mi? Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydan gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medyada Hollandalı bilim adamı Frank Hoogerbeets'ın '21 Şubat'ta İstanbul'da mega deprem olacak' şeklinde yaptığı iddia edilen açıklama vatandaşları endişelendirdi. Hollandalı bilim adamının 21 Şubat açıklamasına göre 'İstanbul'da 8.0 büyüklüğünde mega deprem olacak' şeklindeki paylaşımlara deprem uzmanı canlı yayında cevap verdi. YTÜ Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Prof Dr. Şükrü Ersoy'dan 'Büyük İstanbul depremi' ve İstanbul için '8.0 büyüklüğünde Mega İstanbul Depremi' söylentisi açıklaması...

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'İstanbul'da mega deprem olacak' iddiasını deprem uzmanı canlı yayında cevapladı! Büyük İstanbul depremi açıklaması..
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