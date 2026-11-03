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Memleketiniz Hangi Yemek? 81 İlin Karakterini Yansıtan Lezzet Haritası Belli Oldu!
Giriş Tarihi: 03.11.2026 10:52
Memleketiniz Hangi Yemek? 81 İlin Karakterini Yansıtan Lezzet Haritası Belli Oldu!
Türkiye'nin gastronomi haritası baştan çizildi! Sinop'un deniz kokan mantısından Kilis'in cömert tavasına kadar 81 ilin ruhunu, tarihini ve insanını yansıtan o meşhur yemekler tek tek listelendi. Peki, sizin memleketiniz hangi lezzetle eşleşti? İşte plaka sırasına göre hazırlanan, okurken iştahınızı kabartacak o dev gastronomi rehberi...