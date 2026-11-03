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Giriş Tarihi: 03.11.2026 10:52

Memleketiniz Hangi Yemek? 81 İlin Karakterini Yansıtan Lezzet Haritası Belli Oldu!

Türkiye'nin gastronomi haritası baştan çizildi! Sinop'un deniz kokan mantısından Kilis'in cömert tavasına kadar 81 ilin ruhunu, tarihini ve insanını yansıtan o meşhur yemekler tek tek listelendi. Peki, sizin memleketiniz hangi lezzetle eşleşti? İşte plaka sırasına göre hazırlanan, okurken iştahınızı kabartacak o dev gastronomi rehberi...

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Memleketiniz Hangi Yemek? 81 İlin Karakterini Yansıtan Lezzet Haritası Belli Oldu!

Anadolu'nun kadim topraklarında her lokma, ait olduğu şehrin binlerce yıllık hikayesini, kültürünü ve o toprağın insanının ruhunu fısıldar. Peki, Türkiye'nin 81 ilini sadece harita üzerindeki sınırlarıyla değil, ocaklarda tüten o eşsiz kokularıyla tanımaya ne dersiniz? Sinop'un zarif mantısından Kilis'in dev tavasına, Zonguldak'ın emekle harmanlanmış vakur pidesinden Ardahan'ın en saf haliyle sunulan çiçek balına kadar uzanan bu harita, alışılmışın çok dışında bir gastronomi rehberi sunuyor.

Memleketiniz Hangi Yemek? 81 İlin Karakterini Yansıtan Lezzet Haritası Belli Oldu!

"Türkiye'nin illeri yemek olsaydı ne olurdu?" sorusunun peşine düştük ve 81 şehrin iştah kabartan lezzet kimliğini çıkardık. Kendi memleketinizin o eşsiz yemeğini bulmaya hazırsanız, plaka sırasına göre hazırlanan Türkiye'nin büyük lezzet yolculuğu başlıyor.

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Memleketiniz Hangi Yemek? 81 İlin Karakterini Yansıtan Lezzet Haritası Belli Oldu!

1. ADANA: ACILI KEBAP

Sert mizacının altında yatan o sıcak ve samimi ruhun tam karşılığıdır.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Memleketiniz Hangi Yemek? 81 İlin Karakterini Yansıtan Lezzet Haritası Belli Oldu!

2. ADIYAMAN: ETSİZ ÇİĞ KÖFTE

Yoğruldukça güzelleşen, sabrın ve emeğin en lezzetli halidir.

Memleketiniz Hangi Yemek? 81 İlin Karakterini Yansıtan Lezzet Haritası Belli Oldu!

3. AFYONKARAHİSAR: KAYMAKLI EKMEK KADAYIFI

Zengin ve ağırbaşlıdır; her zaman masanın en "tatlı" prestijidir.

Memleketiniz Hangi Yemek? 81 İlin Karakterini Yansıtan Lezzet Haritası Belli Oldu!

4. AĞRI: ABDİGÖR KÖFTESİ

Doğu'nun en eski diyet yemeği; hafif ama bir o kadar da geleneklerine bağlıdır.

Memleketiniz Hangi Yemek? 81 İlin Karakterini Yansıtan Lezzet Haritası Belli Oldu!

5. AMASYA: ELMALI TURTA

Tarihin kokusuyla modernliğin birleştiği, her zaman taze kalan bir karakterdir.

Memleketiniz Hangi Yemek? 81 İlin Karakterini Yansıtan Lezzet Haritası Belli Oldu!

6. ANKARA: ANKARA SİMİDİ

Resmiyeti sevse de sokaktaki o sıcak ve çıtır samimiyetinden asla vazgeçmez.

Memleketiniz Hangi Yemek? 81 İlin Karakterini Yansıtan Lezzet Haritası Belli Oldu!

7. ANTALYA: ANTALYA PİYAZI

Tahiniyle fark yaratan, güneşin ve denizin ferahlığını her tabağa taşıyan bir ruhtur.

Memleketiniz Hangi Yemek? 81 İlin Karakterini Yansıtan Lezzet Haritası Belli Oldu!

8. ARTVİN: LAZ BÖREĞİ

Dışarıdan sert ve hırçın görünse de içinde yumuşacık ve tatlı bir dünya barındırır.

Memleketiniz Hangi Yemek? 81 İlin Karakterini Yansıtan Lezzet Haritası Belli Oldu!

9. AYDIN: KURU İNCİR

Güneşin enerjisini içinde hapseden, her zaman gülen yüzlü bir Ege karakteridir.

Memleketiniz Hangi Yemek? 81 İlin Karakterini Yansıtan Lezzet Haritası Belli Oldu!

10. BALIKESİR: HÖŞMERİM

Sadeliği ve doğallığıyla büyüleyen, gösterişten uzak ama çok sevilen bir karakter.

Memleketiniz Hangi Yemek? 81 İlin Karakterini Yansıtan Lezzet Haritası Belli Oldu!

11. BİLECİK: BOZA

Geçmişle gelecek arasında köprü kuran, kış gecelerinin o huzurlu ve kadim sesidir.

Memleketiniz Hangi Yemek? 81 İlin Karakterini Yansıtan Lezzet Haritası Belli Oldu!

12. BİNGÖL: BİNGÖL BALI

Saf, katkısız ve her zaman iyileştirici bir güce sahip olan doğallığın simgesidir.

Memleketiniz Hangi Yemek? 81 İlin Karakterini Yansıtan Lezzet Haritası Belli Oldu!

13. BİTLİS: BÜRYAN KEBABI

Sabaha karşı pişen, derinliği olan ve geleneklerinden asla ödün vermeyen bir asalet.

Memleketiniz Hangi Yemek? 81 İlin Karakterini Yansıtan Lezzet Haritası Belli Oldu!

14. BOLU: MENGEN PİLAVI

Her şeyden biraz olan ama her şeyi kusursuz bir uyumla sunan bir "usta" eli değmiş gibidir.

Memleketiniz Hangi Yemek? 81 İlin Karakterini Yansıtan Lezzet Haritası Belli Oldu!

15. BURDUR: BURDUR ŞİŞ

Net, kararlı ve sözünü sakınmayan bir karakter; doğrudan hedefe giden bir lezzet.

Memleketiniz Hangi Yemek? 81 İlin Karakterini Yansıtan Lezzet Haritası Belli Oldu!

16. BURSA: İSKENDER KEBAP

Heybetli, köklü ve her zaman lider ruhlu; bir şehrin kraliyet tabağı gibidir.

Memleketiniz Hangi Yemek? 81 İlin Karakterini Yansıtan Lezzet Haritası Belli Oldu!

17. ÇANAKKALE: PEYNİR HELVASI

Zorlukları aşan, dirençli ama kalbi her zaman yumuşak kalan bir kahramanlık hikayesi.

Memleketiniz Hangi Yemek? 81 İlin Karakterini Yansıtan Lezzet Haritası Belli Oldu!

18. ÇANKIRI: TUZDA TAVUK

Kendini koruyan, dışı sert ama içi pamuk gibi olan bir sadelik abidesidir.

Memleketiniz Hangi Yemek? 81 İlin Karakterini Yansıtan Lezzet Haritası Belli Oldu!

19. ÇORUM: LEBLEBİ

Mütevazı ama dünyanın her yerine ulaşabilen, her sohbete yakışan bir samimiyet.

Memleketiniz Hangi Yemek? 81 İlin Karakterini Yansıtan Lezzet Haritası Belli Oldu!

20. DENİZLİ: DENİZLİ KEBABI

Çatal bıçak istemeyen, samimiyeti elden bırakmayan, ateşle harmanlanmış bir karakter.

Memleketiniz Hangi Yemek? 81 İlin Karakterini Yansıtan Lezzet Haritası Belli Oldu!

21. DİYARBAKIR: KUZU CİĞER

Günün her saati enerji dolu, paylaşmayı seven ve sofrayı bir şölene çeviren dostluktur.

Memleketiniz Hangi Yemek? 81 İlin Karakterini Yansıtan Lezzet Haritası Belli Oldu!

22. EDİRNE: TAVA CİĞER

İnce elenip sık dokunmuş bir sanat eseri; her ısırıkta Balkan rüzgarı estirir.

Memleketiniz Hangi Yemek? 81 İlin Karakterini Yansıtan Lezzet Haritası Belli Oldu!

23. ELAZIĞ: ORÇİK

Dışı koruyucu, içi besleyici; Gakgoşların mertliğini ve misafirperverliğini yansıtır.

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