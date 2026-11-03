Memleketiniz Hangi Yemek? 81 İlin Karakterini Yansıtan Lezzet Haritası Belli Oldu!

Anadolu'nun kadim topraklarında her lokma, ait olduğu şehrin binlerce yıllık hikayesini, kültürünü ve o toprağın insanının ruhunu fısıldar. Peki, Türkiye'nin 81 ilini sadece harita üzerindeki sınırlarıyla değil, ocaklarda tüten o eşsiz kokularıyla tanımaya ne dersiniz? Sinop'un zarif mantısından Kilis'in dev tavasına, Zonguldak'ın emekle harmanlanmış vakur pidesinden Ardahan'ın en saf haliyle sunulan çiçek balına kadar uzanan bu harita, alışılmışın çok dışında bir gastronomi rehberi sunuyor.