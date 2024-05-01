Meteoroloji alarm verdi! İstanbul ve Ankara dahil 28 il sarı kodlu uyarı: Sağanak ve fırtına geliyor!

YURDUN BÜYÜK BÖLÜMÜNDE YAĞIŞ VAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağış olacak illerle ilgili uyarısı şöyle: Yağışların, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile Çorum, Amasya, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışların; Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile Çorum, Amasya, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın, bu akşam saatlerinde, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40 -60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.