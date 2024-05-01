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Haberler Yaşam Meteoroloji alarm verdi! İstanbul ve Ankara dahil 28 il sarı kodlu uyarı: Sağanak ve fırtına geliyor!
Giriş Tarihi: 01.05.2024 11:25 Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 11:25

Meteoroloji alarm verdi! İstanbul ve Ankara dahil 28 il sarı kodlu uyarı: Sağanak ve fırtına geliyor!

Türkiye yeni haftaya serin ve yağışlı havayla başladı. Dün akşam saatlerinden itibaren Ankara'da sağanak yağış nedeniyle sel meydana gelirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni uyarılar yaptı. Bugün İstanbul ve Ankara dahil 28 il için daha sarı kodlu uyarı verilirken, sağanak fırtına ve toz aşımı konusunda uyarıldı. İşte Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu uyarısı…

Meteoroloji alarm verdi! İstanbul ve Ankara dahil 28 il sarı kodlu uyarı: Sağanak ve fırtına geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji alarm verdi! İstanbul ve Ankara dahil 28 il sarı kodlu uyarı: Sağanak ve fırtına geliyor!

YURDUN BÜYÜK BÖLÜMÜNDE YAĞIŞ VAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağış olacak illerle ilgili uyarısı şöyle: Yağışların, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile Çorum, Amasya, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışların; Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile Çorum, Amasya, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın, bu akşam saatlerinde, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40 -60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Meteoroloji alarm verdi! İstanbul ve Ankara dahil 28 il sarı kodlu uyarı: Sağanak ve fırtına geliyor!

ANKARA'DA SAĞANAK DEVAM EDECEK!

Ankara'da sıcaklıkların 15 ve 23 derece arasında olması, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji alarm verdi! İstanbul ve Ankara dahil 28 il sarı kodlu uyarı: Sağanak ve fırtına geliyor!

BÜTÜN HAFTA DEVAM EDECEK

MGM'nin 7 günlük tahminine göre yağışlı hava, gelecek hafta başına kadar devam edecek.

Meteoroloji alarm verdi! İstanbul ve Ankara dahil 28 il sarı kodlu uyarı: Sağanak ve fırtına geliyor!

TOZ AŞIMININ BEKLENDİĞİ İLLER

Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise toz taşınımı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün toz aşımı yaşayacak illerle ilgili uyarısı şöyle:

Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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