Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı, il il uyardı: Sıcaklıklar 38 dereceye kadar ulaşacak!

SAAT 11 İLE 16 ARASINDA...

Önümüzdeki günlerde Muğla'da beklenen en yüksek sıcaklıkların 34-38 derece aralıklarında olacağı tahmin edilmektedir. Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.