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Haberler Yaşam Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı, il il uyardı: Sıcaklıklar 38 dereceye kadar ulaşacak!
Giriş Tarihi: 01.06.2024 09:17 Güncelleme Tarihi: 01.06.2024 09:17

Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı, il il uyardı: Sıcaklıklar 38 dereceye kadar ulaşacak!

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporuna göre; Haziran ayının ilk haftasında sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. En yüksek sıcaklıkların 34-38 derece aralığında olacağı tahmin edilirken, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocukların 11 ile 16 saatleri arasında açık alanlarda bulunmaması gerektiği ifade edildi.

Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı, il il uyardı: Sıcaklıklar 38 dereceye kadar ulaşacak!

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre; haziran ayının ilk haftasında yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı, il il uyardı: Sıcaklıklar 38 dereceye kadar ulaşacak!

Raporda; kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocuklar için de saat 11-16 aralığında sokağa çıkmamaları yönünde uyarı yapıldı.

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Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı, il il uyardı: Sıcaklıklar 38 dereceye kadar ulaşacak!

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNE ÇIKACAK

Yapılan uyarıda, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; geçen hafta boyunca bölgemizi etkileyen yağışlı ve serin havanın bölgemizi terk ederek, yerini sıcak ve yağışsız bir havaya bırakacağı tahmin edilmektedir.

Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı, il il uyardı: Sıcaklıklar 38 dereceye kadar ulaşacak!

Bölgemiz genelinde hafta sonu mevsim normalleri civarında seyredecek hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren artarak, hafta ortasına kadar 6 ila 10 derece mevsim normalleri üzerine çıkması beklenmektedir.

Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı, il il uyardı: Sıcaklıklar 38 dereceye kadar ulaşacak!

SAAT 11 İLE 16 ARASINDA...

Önümüzdeki günlerde Muğla'da beklenen en yüksek sıcaklıkların 34-38 derece aralıklarında olacağı tahmin edilmektedir. Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

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