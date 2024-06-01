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Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı, il il uyardı: Sıcaklıklar 38 dereceye kadar ulaşacak!
Giriş Tarihi: 01.06.2024 09:17
Güncelleme Tarihi: 01.06.2024
09:17
Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı, il il uyardı: Sıcaklıklar 38 dereceye kadar ulaşacak!
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporuna göre; Haziran ayının ilk haftasında sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. En yüksek sıcaklıkların 34-38 derece aralığında olacağı tahmin edilirken, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocukların 11 ile 16 saatleri arasında açık alanlarda bulunmaması gerektiği ifade edildi.