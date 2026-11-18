İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARI!

İlimizde beklenen fırtınaya dikkat!

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; İlimizde bugün (Salı) güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esen rüzgârın; 18.11.2026 Çarşamba günü gece ilk saatlerden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yer yer fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. 19.11.2026 Perşembe günü öğle saatlerinde fırtınanın etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın sebep olabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." Uyarısı yapıldı.