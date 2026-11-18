Haberler
Galeri
Yaşam
Meteoroloji İstanbul için saat verdi! Kuvvetli lodos ve fırtına kapıda: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın...
Giriş Tarihi: 18.11.2026 16:15
Meteoroloji İstanbul için saat verdi! Kuvvetli lodos ve fırtına kapıda: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Valilik'ten peş peşe uyarılar geldi. İstanbul'da beklenen yağışlı hava yer yer etkisini göstermeye başladı. Megakentte zaman zaman saatte 80 kilometre hızla esen rüzgar nedeniyle deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor. Metetoroloji'nin raporuna göre 13 ilde sarı kodlu alarm verilirken İstanbul'da şiddetli lodosun kaç gün süreceği merak konusu oldu. İşte detaylar…