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Meteoroloji yeni hava durumu raporunu paylaştı! Yurt genelinde etkili olacak: Kuvvetli geliyor
Giriş Tarihi: 29.05.2024 09:21
Güncelleme Tarihi: 29.05.2024
09:22
Meteoroloji yeni hava durumu raporunu paylaştı! Yurt genelinde etkili olacak: Kuvvetli geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporuna göre; yurt genelinde kuvvetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde ise normallerin üzerinde seyretmesi bekleniyor.