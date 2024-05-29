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Haberler Yaşam Meteoroloji yeni hava durumu raporunu paylaştı! Yurt genelinde etkili olacak: Kuvvetli geliyor
Giriş Tarihi: 29.05.2024 09:21 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 09:22

Meteoroloji yeni hava durumu raporunu paylaştı! Yurt genelinde etkili olacak: Kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporuna göre; yurt genelinde kuvvetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde ise normallerin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji yeni hava durumu raporunu paylaştı! Yurt genelinde etkili olacak: Kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı hava durumu raporuna göre; hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, doğu kesimlerde ise normallerin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Ayrıca, yurt geneli için sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji yeni hava durumu raporunu paylaştı! Yurt genelinde etkili olacak: Kuvvetli geliyor

SON DAKİKA: BU İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT! KUVVETLİ SAĞANAK GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar mevki, İç Anadolu (Eskişehir dışında),

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Meteoroloji yeni hava durumu raporunu paylaştı! Yurt genelinde etkili olacak: Kuvvetli geliyor

Orta Karadeniz, Kastamonu, Artvin, Ardahan, Kars ve Hakkari çevreleri ile Rize ve Trabzon'un iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji yeni hava durumu raporunu paylaştı! Yurt genelinde etkili olacak: Kuvvetli geliyor

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde ise normallerin üzerinde seyredeceği bekleniyor.

Meteoroloji yeni hava durumu raporunu paylaştı! Yurt genelinde etkili olacak: Kuvvetli geliyor

Rüzgarın Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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