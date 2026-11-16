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Giriş Tarihi: 16.11.2026 18:45

Meteoroloji'den İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporuna göre; İstanbul'un da aralarında bulunduğu 13 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Söz konusu illerde kuvvetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

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Meteoroloji’den İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, (Konya, Karaman, Sivas dışında), Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nu batısı ile Antalya, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor

Yağışların, Trakya ile İstanbul, Kocaeli, Bursa, Çanakkale, Yalova, Osmaniye çevreleri ve Balıkesir'in batı, İzmir'in kuzey kıyı, Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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Meteoroloji’den İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının Marmara ile Orta ve Doğu Karadeniz'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Meteoroloji’den İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor

Rüzgarın ise genellikle, güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji’den İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor

13 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporuna göre; İstanbul'un da aralarında bulunduğu 13 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Meteoroloji’den İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor

Söz konusu illerde kuvvetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji’den İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor

SARI KODLU UYARI YAPILAN İLLER ŞU ŞEKİLDE:

Balıkesir

Çanakkale

Hatay

Meteoroloji’den İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor

İzmir

Kocaeli

Tekirdağ

Meteoroloji’den İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor

Osmaniye

Bursa

Edirne

Meteoroloji’den İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor

İstanbul

Kırklareli

Kahramanmaraş

Yalova

Meteoroloji’den İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor

İŞTE İL İL HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trakya ile İstanbul, Kocaeli, Bursa, Çanakkale ve Yalova çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

BURSA 12°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Salı) sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE 13°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 12°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Salı) sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 10°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji’den İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İzmir'in kuzey kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 12°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 14°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kıyılarında, yarın (Salı) sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA 13°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 11°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji’den İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA 12°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 15°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR 8°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY 12°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yarın (Salı) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji’den İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Konya, Karaman ve Sivas dışında) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 5°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ÇANKIRI 5°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 6°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

KONYA 6°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji’den İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 6°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sağanak yağışlı

DÜZCE 9°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sağanak yağışlı

KASTAMONU 3°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sağanak yağışlı

ZONGULDAK 10°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

Meteoroloji’den İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 6°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

RİZE 7°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 9°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 8°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji’den İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güneydoğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM -3°C, 10°C

Parçalı bulutlu

KARS -4°C, 8°C

Parçalı bulutlu

MALATYA 4°C, 14°C

Parçalı bulutlu

VAN 1°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

Meteoroloji’den İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile Diyarbakır ve Mardin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 3°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

MARDİN 8°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

SİİRT 6°C, 16°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 11°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

Meteoroloji’den İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor
Meteoroloji’den İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor
Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#İSTANBUL #METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ #HAVA DURUMU

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