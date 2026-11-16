Meteoroloji’den İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor

İŞTE İL İL HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trakya ile İstanbul, Kocaeli, Bursa, Çanakkale ve Yalova çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

BURSA 12°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Salı) sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE 13°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 12°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Salı) sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 10°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı