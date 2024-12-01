Meteoroloji’den son dakika hava durumu raporu! Birçok il için sağanak ve kar uyarısı: O tarihlere dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege (Afyonkarahisar hariç) ile Bursa ve Yalova çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.