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Giriş Tarihi: 01.12.2024 09:00 Güncelleme Tarihi: 01.12.2024 09:02

Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu! Birçok il için sağanak ve kar uyarısı: O tarihlere dikkat

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahmin raporuna göre; önümüzdeki hafta aralarında İstanbul'un da bulunduğu birçok ilde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İç Anadolu'nun doğusunda sıcaklıkların mevsim normallerinin altında olması beklenirken, bazı iller için de kar uyarısı yapıldı. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Meteoroloji’den son dakika hava durumu raporu! Birçok il için sağanak ve kar uyarısı: O tarihlere dikkat

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan haritalı hava durumu raporuna göre; önümüzdeki hafta birçok ilde sağanak ve kar yağışının etkili olması bekleniyor. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Meteoroloji’den son dakika hava durumu raporu! Birçok il için sağanak ve kar uyarısı: O tarihlere dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege (Afyonkarahisar hariç) ile Bursa ve Yalova çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji’den son dakika hava durumu raporu! Birçok il için sağanak ve kar uyarısı: O tarihlere dikkat

Yağışların; Kıyı Ege ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Meteoroloji’den son dakika hava durumu raporu! Birçok il için sağanak ve kar uyarısı: O tarihlere dikkat

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, İç Anadolu'nun doğusunda mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den son dakika hava durumu raporu! Birçok il için sağanak ve kar uyarısı: O tarihlere dikkat

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güneybatı kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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