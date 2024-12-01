Giriş Tarihi: 01.12.2024 09:00
Güncelleme Tarihi: 01.12.2024
09:02
Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu! Birçok il için sağanak ve kar uyarısı: O tarihlere dikkat
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahmin raporuna göre; önümüzdeki hafta aralarında İstanbul'un da bulunduğu birçok ilde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İç Anadolu'nun doğusunda sıcaklıkların mevsim normallerinin altında olması beklenirken, bazı iller için de kar uyarısı yapıldı. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...