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Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! 19 il için sarı kodlu alarm: Kuvvetli sağanak geliyor
Giriş Tarihi: 28.05.2024 09:19
Güncelleme Tarihi: 28.05.2024
09:19
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! 19 il için sarı kodlu alarm: Kuvvetli sağanak geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporunda, 19 il için sarı kodlu uyarı verildi. Uyarı yapılan illerde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...