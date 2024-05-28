Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! 19 il için sarı kodlu alarm: Kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Bursa, Afyonkarahisar, Denizli ve Muğla çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.