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Giriş Tarihi: 28.05.2024 09:19 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 09:19

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! 19 il için sarı kodlu alarm: Kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporunda, 19 il için sarı kodlu uyarı verildi. Uyarı yapılan illerde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! 19 il için sarı kodlu alarm: Kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Bursa, Afyonkarahisar, Denizli ve Muğla çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! 19 il için sarı kodlu alarm: Kuvvetli sağanak geliyor

Yağışların, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu (Eskişehir ve Karaman hariç), Orta Karadeniz, Kastamonu, Karabük, Muğla ve Afyonkarahisar çevreleri ile Denizli'nin doğusu, Adana'nın ve Mersin'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! 19 il için sarı kodlu alarm: Kuvvetli sağanak geliyor

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normalleri altında, doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! 19 il için sarı kodlu alarm: Kuvvetli sağanak geliyor

Rüzgarın genellikle kuzey, zamanla Akdeniz ile doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! 19 il için sarı kodlu alarm: Kuvvetli sağanak geliyor

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Kastamonu, Karabük ve Muğla çevreleri ile Denizli'nin doğu kesimleri, Adana ve Mersin'in kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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