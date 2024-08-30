Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 30.08.2024 08:19 Güncelleme Tarihi: 30.08.2024 08:19

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul ve çevre iller için alarm verildi: Kuvvetli geliyor

Son dakika haberleri: İstanbul'da geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağışın ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni bir uyarı geldi. MGM'nin yayımladığı haritalı hava durumu raporunda, İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok ilde kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Peki hangi illerde yağış bekleniyor? İşte il il hava durumu raporu ve son dakika haberini detayları...

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul ve çevre iller için alarm verildi: Kuvvetli geliyor

Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 güne ait haritalı hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre; İstanbul'un da aralarında olduğu bazı illerde bugün gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtildi. Peki hangi illerde sağanak yağış bekleniyor? İşte il il hava durumu tahmin raporu ve son dakika haberinin ayrıntıları...

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul ve çevre iller için alarm verildi: Kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve güneydoğu kesimleri, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Kütahya çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul ve çevre iller için alarm verildi: Kuvvetli geliyor

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul ve çevre iller için alarm verildi: Kuvvetli geliyor

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul ve çevre iller için alarm verildi: Kuvvetli geliyor

SON DAKİKA: İSTANBUL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kesimleri, İskenderun Körfezi, Ordu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SON DAKİKA