Giriş Tarihi: 30.08.2024 08:19
Güncelleme Tarihi: 30.08.2024
08:19
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul ve çevre iller için alarm verildi: Kuvvetli geliyor
Son dakika haberleri: İstanbul'da geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağışın ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni bir uyarı geldi. MGM'nin yayımladığı haritalı hava durumu raporunda, İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok ilde kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Peki hangi illerde yağış bekleniyor? İşte il il hava durumu raporu ve son dakika haberini detayları...