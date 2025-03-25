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Haberler Yaşam Meteoroloji’den uyarılar peş peşe geldi: O bölgelerde sağanak, buzlanma ve don bekleniyor!
Giriş Tarihi: 25.03.2025 22:12 Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 22:12

Meteoroloji’den uyarılar peş peşe geldi: O bölgelerde sağanak, buzlanma ve don bekleniyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunu yayımladı. Vatandaşa sağanak ve çığ uyarısı yapılırken, belirli bölgelerde buzlanma ve don olayları da bekleniyor. Peki Türkiye genelinde hangi bölgelerde sağanak yağması bekleniyor? İşte yurt genelinde hava durumu…

Meteoroloji’den uyarılar peş peşe geldi: O bölgelerde sağanak, buzlanma ve don bekleniyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurdun belirli kesimlerinde sağanak yağış uyarısında bulundu. Yer yer buzlanma ve don olayı beklenirken, o bölgelere dair hava durumu raporu yayımlandı. İşte il il tahminler…

Meteoroloji’den uyarılar peş peşe geldi: O bölgelerde sağanak, buzlanma ve don bekleniyor!

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 3-6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR:

Genellikle güneyli, Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji’den uyarılar peş peşe geldi: O bölgelerde sağanak, buzlanma ve don bekleniyor!

UYARILAR ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI:

Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Meteoroloji’den uyarılar peş peşe geldi: O bölgelerde sağanak, buzlanma ve don bekleniyor!

BÖLGELERİMİZDE HAVA MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı bekleniyor.

EDİRNE

13°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL

11°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji’den uyarılar peş peşe geldi: O bölgelerde sağanak, buzlanma ve don bekleniyor!

KIRKLARELİ

11°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ

15°C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu

EGE Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR

9°C, 23°C Parçalı ve az bulutlu