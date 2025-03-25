Meteoroloji’den uyarılar peş peşe geldi: O bölgelerde sağanak, buzlanma ve don bekleniyor!

UYARILAR ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI:

Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.