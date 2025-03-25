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Meteoroloji’den uyarılar peş peşe geldi: O bölgelerde sağanak, buzlanma ve don bekleniyor!
Giriş Tarihi: 25.03.2025 22:12
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025
22:12
Meteoroloji’den uyarılar peş peşe geldi: O bölgelerde sağanak, buzlanma ve don bekleniyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunu yayımladı. Vatandaşa sağanak ve çığ uyarısı yapılırken, belirli bölgelerde buzlanma ve don olayları da bekleniyor. Peki Türkiye genelinde hangi bölgelerde sağanak yağması bekleniyor? İşte yurt genelinde hava durumu…