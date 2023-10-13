Haberler
Yaşam
Metin Akpınar baba oldu: Evlilik dışı çocuğu Duygu Nebioğlu davayı kazandı!
Giriş Tarihi: 13.10.2023 08:48
Güncelleme Tarihi: 13.10.2023
08:48
Duygu Nebioğlu isimli genç kadın, yıllar önce gerçek ailesini bulmak için harekete geçti. Babasının ünlü sanatçı Metin Akpınar olduğunu öğrenince şoka girdi. Mahkemeye giden genç kadın, davayı kazandığını söyledi. Duygu Nebioğlu'nun, Metin Akpınar'ın kızı olduğu mahkeme kararı ile resmen tescillendi. Nebioğlu, duygularını şöyle dile getirdi...