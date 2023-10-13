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Haberler Yaşam Metin Akpınar baba oldu: Evlilik dışı çocuğu Duygu Nebioğlu davayı kazandı!
Giriş Tarihi: 13.10.2023 08:48 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023 08:48

Metin Akpınar baba oldu: Evlilik dışı çocuğu Duygu Nebioğlu davayı kazandı!

Duygu Nebioğlu isimli genç kadın, yıllar önce gerçek ailesini bulmak için harekete geçti. Babasının ünlü sanatçı Metin Akpınar olduğunu öğrenince şoka girdi. Mahkemeye giden genç kadın, davayı kazandığını söyledi. Duygu Nebioğlu'nun, Metin Akpınar'ın kızı olduğu mahkeme kararı ile resmen tescillendi. Nebioğlu, duygularını şöyle dile getirdi...

Metin Akpınar baba oldu: Evlilik dışı çocuğu Duygu Nebioğlu davayı kazandı!

Metin Akpınar'ın evlilik dışı çocuk sahibi olduğu ortaya çıktı… Duygu Nebioğlu isimli genç kadın, yıllar önce biyolojik ailesini aramaya başladı. Babasının Metin Akpınar olduğunu öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı. Bu durumu kanıtlamak için dava açtı.

Metin Akpınar baba oldu: Evlilik dışı çocuğu Duygu Nebioğlu davayı kazandı!

Nebioğlu, sosyal medyada bugün yaptığı paylaşımda ise davayı kazandığını açıkladı. Metin Akpınar'ın gerçek babası olduğunu anlattı.

35 yıllık sır! Metin Akpınar'ın evlilik dışı kızı olduğu ortaya çıktı | Video

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Metin Akpınar baba oldu: Evlilik dışı çocuğu Duygu Nebioğlu davayı kazandı!

1.5 aydır hiç uyumadığını, davanın son sürecini beklediğini belirten genç kadın, şu ifadeleri kullandı: "Benim adim Duygu Nebioğlu, 88 yılında Antalya'da yaşama tutundum.

Metin Akpınar baba oldu: Evlilik dışı çocuğu Duygu Nebioğlu davayı kazandı!

Dünyanın varlığını talihsiz olaylar ile kavradım. Bebekliğim, çocukluğum zor şartlar altında geçti. 94 yılında Nebioğlu ailesi tarafından evlat edinildim. Ailem tarafından topluma kazandırılmak için başlayan serüvenimin devamında biyolojik ailemin ve soy ağacımın merakına düştüm.

Metin Akpınar baba oldu: Evlilik dışı çocuğu Duygu Nebioğlu davayı kazandı!

Bu düşünce beni Türk toplumuna mâl olmuş Sayın Metin Akpınar'a ulaştırdı, henüz 21 yaşında üniversite öğrencisi iken gerçeklerin karşında yoğun şaşkınlık hissiyle, hayran olduğum sanatçının biyolojik babam olmasının mutluluğunu ne yazık ki yaşayamadım.

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