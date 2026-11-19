Modern hayatın her köşesinde karşımıza çıkan plastikler; tıbbi cihazlardan teknolojik aletlere kadar hayatımızı kolaylaştırsa da görünmeyen bir bedelle birlikte geliyor. Environmental Science & Technology dergisinde yayımlanan bir analize göre ortalama bir insan, yiyecekler, su ve soluduğu hava yoluyla yılda 39 bin ila 52 bin arasında mikroplastik parçacığı vücuduna alıyor; düzenli olarak pet şişe su tüketenlerde ise bu sayı 90 bine kadar çıkıyor.