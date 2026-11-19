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Milyonlarca insan her gün yapıyor! Bu alışkanlık mikroplastiğe maruz bırakıyor
Giriş Tarihi: 19.11.2026 12:35
Milyonlarca insan her gün yapıyor! Bu alışkanlık mikroplastiğe maruz bırakıyor
Güne başlarken ya da gün ortasında yorgunluk atmak için neredeyse hepimizin her gün tekrarladığı o masum alışkanlık, farkında olmadan vücudumuza binlerce mikroplastik girmesine yol açabiliyor. Yeni yayımlanan bilimsel bir araştırmayı değerlendiren doktorlar, özellikle yüksek sıcaklık ile plastiğin bir araya geldiği anlara dikkat çekerek kahve hazırlama ve içme şeklimizi değiştirmemiz gerektiğini vurguluyor.