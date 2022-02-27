Miraç Kandili duası ile bu önemli gecede yapılacak ibadetler milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Miraç Kandili'nde neler yapılır sorusu ise bu noktada akıllara geliyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s) göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını ifade eden geceyi en verimli şekilde değerlendirmek isteyenler Miraç Kandilinde okunacak dualar, yapılacak ibadetler, kılınması gereken namaz ve diğer tüm bilgilere buradan ulaşabilecek. Peki, Miraç Kandili duası nedir? İşte Miraç Kandil gecesi duası, namazı, ibadetleri, yapılması gerekenler ve günün anlamı ile önemi...

Miraç Kandili Duası Nedir?

Miraç gecesi için dualar ederek bu önemli günü en verimli şekilde geçirmek isteyenler kandil gecesi yapılması tavsiye edilen ibadetlere haberimizden ulaşabilirler.

Miraç Kandili'nde Yapılacak İbadetler Ve Yapılması Gerekenler

Miraç Kandili'nde yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınması gereken namaz şöyle;