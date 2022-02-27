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Haberler Yaşam Miraç Kandili duası ve namazı! Miraç Kandili'nde yapılacak ibadetler nedir, bugün neler yapılır? Kandil gecesi okunacak dualar, sureler ve yapılması gerekenler
Giriş Tarihi: 27.02.2022 22:54 Güncelleme Tarihi: 02.03.2022 09:21

Miraç Kandili duası ve namazı! Miraç Kandili'nde yapılacak ibadetler nedir, bugün neler yapılır? Kandil gecesi okunacak dualar, sureler ve yapılması gerekenler

Miraç Kandili duası Recep ayının yirmi yedinci gecesine denk gelen mübarek gün içinde en çok araştırılan konuların başında yer aldı. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s) göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını ifade eden bugün en verimli şekilde değerlendirilecek. Miraç Kandilinde yapılacak ibadetler, okunacak dualar nedir ve kılınacak namaz merak konusu olurken, Miraç Kandili'nde neler yapılır sorusu da akıllara geldi. Peki, Miraç Kandil duası nedir, gecesi hangi dualar okunur, nasıl ibadet edilir? İşte, Miraç kandili duası, namazı, ibadetleri, yapılması gerekenler ve günün anlamı ile önemi!

Miraç Kandili duası ve namazı! Miraç Kandili’nde yapılacak ibadetler nedir, bugün neler yapılır? Kandil gecesi okunacak dualar, sureler ve yapılması gerekenler

Miraç Kandili duası ile bu önemli gecede yapılacak ibadetler milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Miraç Kandili'nde neler yapılır sorusu ise bu noktada akıllara geliyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s) göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını ifade eden geceyi en verimli şekilde değerlendirmek isteyenler Miraç Kandilinde okunacak dualar, yapılacak ibadetler, kılınması gereken namaz ve diğer tüm bilgilere buradan ulaşabilecek. Peki, Miraç Kandili duası nedir? İşte Miraç Kandil gecesi duası, namazı, ibadetleri, yapılması gerekenler ve günün anlamı ile önemi...

Miraç Kandili Duası Nedir?

Miraç gecesi için dualar ederek bu önemli günü en verimli şekilde geçirmek isteyenler kandil gecesi yapılması tavsiye edilen ibadetlere haberimizden ulaşabilirler.

Miraç Kandili'nde Yapılacak İbadetler Ve Yapılması Gerekenler

Miraç Kandili'nde yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınması gereken namaz şöyle;

Miraç Kandili duası ve namazı! Miraç Kandili’nde yapılacak ibadetler nedir, bugün neler yapılır? Kandil gecesi okunacak dualar, sureler ve yapılması gerekenler

Miraç Olayı Nedir?

Sözlükte "yukarı çıkmak, yükselmek" anlamındaki urûc kökünden türemiş bir ism-i âlet olan mi'râc kelimesi "yukarı çıkma vasıtası, merdiven" demektir. Terim olarak Hz. Peygamber'in göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını ifade eder. Olay, Mescid-i Harâm'dan Mescid-i Aksâ'ya gidiş ve oradan da yükseklere çıkış şeklinde yorumlandığından kaynaklarda daha çok "isrâ ve mi'rac" şeklinde geçerse de Türkçe'de mi'rac kelimesiyle her ikisi de kastedilir. İslâmî kaynaklarda genellikle ele alındığı şekliyle mi'rac hadisesi iki safhada meydana gelmiştir. Resûl-i Ekrem'in bir gece Mescid-i Harâm'dan Mescid-i Aksâ'ya yaptığı yolculuğa isrâ, oradan göklere yükselmesine mi'rac denilmiştir.

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Miraç Kandili duası ve namazı! Miraç Kandili’nde yapılacak ibadetler nedir, bugün neler yapılır? Kandil gecesi okunacak dualar, sureler ve yapılması gerekenler

Miraç ya da Mirac İslamiyet'te peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) göğe yükselmesi vakasıdır. Arapçada kelime olarak yükseğe çıkma anlamına gelir ve merdiven anlamına gelen uruc kökünden gelmektedir.

Mirac olayı hicretten bir yıl ya da onyedi ay önce Receb ayının yirmi yedinci gecesi gerçekleşir. Olayın iki aşaması vardır. Birinci aşamada Peygamberimiz (s.a.s) Mescidül – Haram'dan Beytü'l-Makdis'e (Kudüs) götürülür. Kur'an'ın andığı bu aşama, gece yürüyüşü anlamında "İsra" adını alır. İkinci aşamayı ise Peygamberimiz (s.a.s)'in Beytü'l-Makdis'ten Allah'a yükselişi oluşturur. Mirac olarak anılan bu yükselme olayı Kur'an'da anılmaz, ama çok sayıdaki hadiste ayrıntılı biçimde anlatılır.

Miraç Kandili duası ve namazı! Miraç Kandili’nde yapılacak ibadetler nedir, bugün neler yapılır? Kandil gecesi okunacak dualar, sureler ve yapılması gerekenler

Miraç Kandili'nde Yapılacak İbadetler

  • Kur'an-ı Kerim okunmalı
  • Hz. Muhammed'in duası olan Cevşen-ül Kebiri okunmalı
  • Namaz kılınmalı
Miraç Kandili duası ve namazı! Miraç Kandili’nde yapılacak ibadetler nedir, bugün neler yapılır? Kandil gecesi okunacak dualar, sureler ve yapılması gerekenler
  • Tövbe etmeli
  • Hz. Muhammed'e bol bol salât ve selâm okunmalı
  • Dünya ve ahirete ait dilekler için dua etmeli
  • Dargın ve küskünleri barıştırmalı
  • Anne ve babanın, dostların ve diğer yakınların kandilleri bizzat giderek veya telefonla aranarak tebrik edilmeli
  • Hastaları, yaşlıları ziyaret ederek; yoksulları, öksüz ve yetimleri sevindirmeli
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