Miraç Kandili duası Recep ayının yirmi yedinci gecesine denk gelen mübarek gün içinde en çok araştırılan konuların başında yer aldı. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s) göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını ifade eden bugün en verimli şekilde değerlendirilecek. Miraç Kandilinde yapılacak ibadetler, okunacak dualar nedir ve kılınacak namaz merak konusu olurken, Miraç Kandili'nde neler yapılır sorusu da akıllara geldi. Peki, Miraç Kandil duası nedir, gecesi hangi dualar okunur, nasıl ibadet edilir? İşte, Miraç kandili duası, namazı, ibadetleri, yapılması gerekenler ve günün anlamı ile önemi!